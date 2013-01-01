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即时要闻
亚太蓝皮书：中国具有引领亚洲自主增长的潜力  
[2011年01月13日]
2010年我国销售彩票1662.48亿元  
[2011年01月13日]
全国鸡蛋价格连续三天微涨  
[2011年01月13日]
亚太地区主要股市12日全面上涨  
[2011年01月13日]
广东发布镁工业“技术路线图”  
[2011年01月13日]
港股12日升1.54%重回24000点  
[2011年01月13日]
专家：2011年中国经济将保持平稳较快发展  
[2011年01月13日]
成本压力促全球钢价普涨  
[2011年01月13日]
12日大宗商品多数上涨 市场分化依旧  
[2011年01月12日]
国内现货金银12日展开盘整涨跌不一  
[2011年01月12日]
上海率先开放外商投资PE政策  
[2011年01月12日]
北京市审计局2011年扩大预算执行审计  
[2011年01月12日]
上海期金12日延续涨势  
[2011年01月12日]
香港连续十七年被评为全球最自由经济体系  
[2011年01月12日]
台北股市12日上涨33点  
[2011年01月12日]
东京股市日经股指12日基本收平  
[2011年01月12日]
2010年我国对外承包工程新签约1300亿美元  
[2011年01月12日]
工商总局公布打击侵权假冒专项行动十大典型案例  
[2011年01月12日]
宝钢上调2月钢价　钢市有望延续“开门红”  
[2011年01月12日]
2010年116名联合国工作人员殉职  
[2011年01月12日]
综述：“平板风”吹皱芯片业格局  
[2011年01月12日]
俄罗斯去年全年通胀率为8.8%  
[2011年01月12日]
新闻分析：如何看待我国日快递量进入世界前三  
[2011年01月12日]
中国红十字会：壹基金计划三年募款近2亿元  
[2011年01月12日]
去年往台旅游大陆居民增127％   
[2011年01月12日]
胡锦涛会见美国国防部长盖茨  
[2011年01月12日]
新闻分析：我国外汇储备大幅增长背后  
[2011年01月12日]
日本景气基调继续“停滞”  
[2011年01月12日]
人民币市场汇价（1月12日）  
[2011年01月12日]
基金业3年来规模停滞不前  
[2011年01月12日]
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