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即时要闻
11日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌不一  
[2011年01月12日]
2011年“把好流动性总闸门”任务艰巨  
[2011年01月12日]
芝加哥农产品11日整体收低  
[2011年01月12日]
11日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年01月12日]
利好财报推动纽约股市11日小幅上扬  
[2011年01月12日]
伦敦股市11日上涨  
[2011年01月12日]
国际原油价格11日上涨  
[2011年01月12日]
纽约金价11日继续上行  
[2011年01月12日]
去年俄罗斯石油天然气开采量双双增长  
[2011年01月12日]
上海出台政策“组合拳”全面整顿建筑市场  
[2011年01月12日]
欧盟再度查获大宗走私中国大蒜  
[2011年01月12日]
综述：英国年轻人拥有住房的日子渐行渐远  
[2011年01月12日]
汇丰专家预料2011年资金继续流入新兴市场  
[2011年01月12日]
李小加：港交所推人民币计价产品面临人民币资金流量限制挑战  
[2011年01月12日]
北京市银行系统2010年堵截电信诈骗620余起  
[2011年01月12日]
劳斯莱斯汽车中东地区销量去年翻番  
[2011年01月12日]
印度2010年汽车销量增长30.7%   
[2011年01月12日]
亚太地区主要股市11日涨跌不一  
[2011年01月12日]
商务部提醒：警惕不法分子伪造商务部办公厅文件行骗  
[2011年01月12日]
国家旅游局获农行3000亿元意向性信用额度  
[2011年01月12日]
深圳壹基金正式成立 成功转型为公募基金会  
[2011年01月12日]
港股11日升0.99%   
[2011年01月11日]
台商评出“2010年两岸十大经贸事件”  
[2011年01月11日]
11日国内现货金银主要交易品种延续涨势  
[2011年01月11日]
11日大宗商品震荡盘整　主要品种涨跌不一  
[2011年01月11日]
商务部：我国食用农产品价格小幅上涨  
[2011年01月11日]
上海期金11日小幅上涨  
[2011年01月11日]
2010年香港新股集资额达4450亿港元  
[2011年01月11日]
河北迁安4家民营钢企加入河北钢铁集团  
[2011年01月11日]
2011：中国车市能否继续“高歌猛进”？   
[2011年01月11日]
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