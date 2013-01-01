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即时要闻
新闻分析：央行官员频谈利率改革释放重要信号  
[2011年01月05日]
万科2010年销售额逾1000亿元  
[2011年01月05日]
亚太地区主要股市4日多数上涨  
[2011年01月05日]
欧元区去年12月通货膨胀率达到2.2%  
[2011年01月05日]
台湾金融业界加速多元“登陆”  
[2011年01月05日]
起亚汽车在韩国国内市场占有率突破30%  
[2011年01月05日]
元旦银联卡跨行交易额同比增长超四成  
[2011年01月05日]
石化类商品领涨，大宗商品4日迎开门红  
[2011年01月05日]
山东泰安发生一起持枪杀人案　3人殉职6人受伤   
[2011年01月04日]
9位受伤的民警和群众中，有2位民警和1位协警不幸殉职；两名犯罪嫌疑人1人被抓获，另一人开枪自杀
欧元区去年12月通货膨胀率达到2.2%　   
[2011年01月04日]
去年12月，欧元区按年率计算的通货膨胀率达到2.2%，超出了欧洲央行为维持物价稳定设定的2%的警戒线
去年港人内地置业投资额减少23%   
[2011年01月04日]
通用汽车2010年在华总销量超235万辆  
[2011年01月04日]
国内现货金银4日全线上涨  
[2011年01月04日]
香港恒生指数4日升0.99%   
[2011年01月04日]
三峡-葛洲坝梯级电站2010年发电超1000亿千瓦时  
[2011年01月04日]
恒生银行预计香港经济今年将增长4.5%   
[2011年01月04日]
交行预计2010年12月全国新增贷款达5000亿元  
[2011年01月04日]
我国高铁运营里程达8358公里  
[2011年01月04日]
台北股市4日下跌28点  
[2011年01月04日]
东京股市日经股指4日上涨1.65%  
[2011年01月04日]
2011年全国铁路春运方案出台  
[2011年01月04日]
韩国2010年国内生产总值超1万亿美元  
[2011年01月04日]
2011年：国际高油价下的中国应对  
[2011年01月04日]
2010年巴西地产行业增长11%  
[2011年01月04日]
综述：2010年日本建筑市场阴云未散  
[2011年01月04日]
综述：2010年欧洲房地产上演“双城记”  
[2011年01月04日]
2011中国大事瞭望  
[2011年01月04日]
人民币市场汇价（1月4日）  
[2011年01月04日]
2010年广州国税收入超2000亿元  
[2011年01月04日]
综述：2010年法国新车销量再创佳绩但前景难料  
[2011年01月04日]
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