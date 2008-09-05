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即时要闻
【海外】美失业率8月升至五年最高水平  
[2008-09-05]
【海外】赖斯说期待访问利比亚  
[2008-09-05]
【海外】切尼表示支持乌克兰加入北约  
[2008-09-05]
【金融】证监会拟推出可交换公司债缓解“大小非”  
[2008-09-05]
【金融】8月份“大小非”减持量环比减少四成多  
[2008-09-05]
【金融】证监会表示以创新的市场化手段解决“大小非”问题  
[2008-09-05]
【金融】亚太主要股市全线下跌  
[2008-09-05]
【政经】北京奥运全球电视观众达47亿  
[2008-09-05]
【政经】西藏将在藏东藏北建设地震监测台网  
[2008-09-05]
【政经】第十三届残奥会中国体育代表团名单  
[2008-09-05]
【政经】香港残障人士组团赴京为残奥运动员打气  
[2008-09-05]
【政经】前8月安全生产事故起数同比下降19.8%  
[2008-09-05]
【政经】2008年两岸中秋包机航班排定  
[2008-09-05]
【政经】四川金河煤业事故遇难人数增至12人  
[2008-09-05]
【政经】阜新“9·04”矿难调查工作展开  
[2008-09-05]
【政经】兰州液化气运输车爆炸原因查明  
[2008-09-05]
【金融】财政部将发行记账式国债259.9亿元  
[2008-09-05]
【金融】台湾8月外汇储备环比减少88亿美元  
[2008-09-05]
【金融】上海有望推出首批小额贷款公司  
[2008-09-05]
【产业】中国出口集装箱综合运价指数保持平稳  
[2008-09-05]
【金融】5日国内黄金期货全线下跌  
[2008-09-05]
【金融】5日国内金银价普遍下跌  
[2008-09-05]
【金融】恒生指数挫456点失守2万点关口  
[2008-09-05]
【金融】5日中小板指数大跌3.07%　  
[2008-09-05]
【金融】5日18只认购权证全部下跌  
[2008-09-05]
【产业】中国沿海(散货)综合运价指数下跌  
[2008-09-05]
【金融】中国企业首登纽交所高增长板  
[2008-09-05]
【金融】沪深B股跌幅双双超过2%  
[2008-09-05]
【金融】台北股市下跌105点  
[2008-09-05]
【海外】新西兰法庭开庭审讯中国女子被害案嫌犯  
[2008-09-05]
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