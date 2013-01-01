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即时要闻
“特保案”裁定终结，我国轮胎产业艰难迎新年   
[2011年01月04日]
芝加哥大豆及玉米期价3日大幅回落  
[2011年01月04日]
3日纽约汇市美元对主要货币上涨  
[2011年01月04日]
纽约股市新年开门红  
[2011年01月04日]
国际原油价格3日小幅上涨  
[2011年01月04日]
纽约金价2011年首个交易日再创收盘价历史新高  
[2011年01月04日]
美国制造业连续第17个月扩张  
[2011年01月04日]
香港2010年楼市成交额创13年新高  
[2011年01月04日]
法国去年12月新车销量同比下降0.7%  
[2011年01月04日]
欧佩克周油价年底前接近每桶90美元  
[2011年01月04日]
亚太地区主要股市3日普遍上涨  
[2011年01月04日]
印度12月制造业采购经理人指数下降  
[2011年01月04日]
2011年大宗商品展望：预期普遍看涨  
[2011年01月04日]
ECFA“早收”实施后首个交易日台股攻上9000点   
[2011年01月04日]
港股新年首个交易日升1.74%   
[2011年01月04日]
综述：韩国汽车业呈高增长势头但面临挑战  
[2011年01月04日]
零关税给中国东盟小商品贸易带来无限商机  
[2011年01月04日]
观察：2011年A股周旋在确定和不确定之间  
[2011年01月04日]
观察：2010年证券市场监管大提速  
[2011年01月04日]
国内钢市“迷茫”中进入新年  
[2011年01月04日]
高校毕业生自主创业每年享受8000元税收减免  
[2011年01月04日]
2011年股市投资五大关注点  
[2011年01月04日]
综述：德国汽车业快速复苏  
[2011年01月04日]
综述：日本汽车业2010年先扬后抑  
[2011年01月04日]
综述：美国汽车业复苏明显但风险犹存  
[2011年01月04日]
企业年金基金投资比例酝酿微调  
[2011年01月04日]
2011年第一周限售股解禁市值1564亿元  
[2011年01月04日]
31日国内现货金银价涨跌不一  
[2010年12月31日]
财政部公布2011年部分财税优惠政策动向  
[2010年12月31日]
商务部：对进口非色散位移单模光纤继续实施反倾销措施  
[2010年12月31日]
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