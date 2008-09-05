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即时要闻
【海外】世行行长呼吁改革国际援助管理方式  
[2008-09-05]
【海外】国际能源机构高度赞扬欧盟能源政策  
[2008-09-05]
【海外】巴基斯坦部落地区遭导弹袭击4儿童死亡  
[2008-09-05]
【海外】四国峰会助推中东和平  
[2008-09-05]
【海外】俄军警在达吉斯坦打死5名非法武装分子  
[2008-09-05]
【政经】中方向美方提供人道主义援助  
[2008-09-05]
【政经】台当局拟扩大“小三通”范围  
[2008-09-05]
【海外】麻生太郎正式宣布竞选自民党总裁  
[2008-09-05]
【海外】日本企业二季经营状况继续恶化  
[2008-09-05]
【产业】瑞典生物能产业形成规模  
[2008-09-05]
【金融】东京日经股指下跌2.75%  
[2008-09-05]
【海外】韩国抗议日本对独岛的领土主张  
[2008-09-05]
【金融】阿根廷金融市场再次出现震荡  
[2008-09-05]
【海外】日本出台2008年版《防卫白皮书》  
[2008-09-05]
【海外】麦凯恩接受提名并承诺改革  
[2008-09-05]
【海外】“汉娜”在海地造成90人丧生  
[2008-09-05]
【海外】布朗对英国经济表示谨慎乐观  
[2008-09-05]
【产业】哈萨克斯坦石油开采量有望达1亿吨  
[2008-09-05]
【政经】印尼总统苏西洛希望加强与广东合作  
[2008-09-05]
【金融】沪深股市5日早盘继续下跌  
[2008-09-05]
【金融】深交所调整中小板指数样本  
[2008-09-05]
【海外】主权基金股权投资额达255亿美元  
[2008-09-05]
【金融】日本证券化资产损失达2.574万亿日元  
[2008-09-05]
【海外】贸发会议预测明年世界经济增长将减速  
[2008-09-05]
【海外】哥伦比亚警方缴获4.83吨可卡因  
[2008-09-05]
【政经】金河煤业发生煤与瓦斯突出事故  
[2008-09-05]
【金融】日经股指5日早盘大跌319.05点  
[2008-09-05]
【金融】深交所调整深证成份指数样本  
[2008-09-05]
【金融】央行一周净回笼超千亿元  
[2008-09-05]
【海外】美国原油和成品油库存上周全面下降  
[2008-09-05]
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