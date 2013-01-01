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即时要闻
阿尔及利亚判处45名参与制造恐怖活动者死刑  
[2010年12月24日]
欧洲继续遭降雪困扰，低温天气近期有望缓解  
[2010年12月24日]
上海“5·22长寿路枪击案”三主犯被判死刑   
[2010年12月24日]
南非正式加入“金砖国家”合作机制  
[2010年12月24日]
希腊人勒紧裤带过圣诞  
[2010年12月24日]
商务部下发通知加强外商投资房产管理  
[2010年12月24日]
北京的“车事”将会怎样  
[2010年12月24日]
山西煤炭企业办矿主体仅剩130余家  
[2010年12月24日]
新华时评：城市治堵多些理解少些指责  
[2010年12月24日]
联合国官员称中国在粮食安全问题上显著进步  
[2010年12月24日]
我国工会农民工会员达8485万人  
[2010年12月24日]
公安部：未按规定使用车牌固封装置不得上路  
[2010年12月24日]
今年全国共查处涉牌涉证违法行为347.3万起  
[2010年12月24日]
我国将加快建设四大统计工程确保数据真实准确  
[2010年12月24日]
通用因安全气囊隐忧召回10.9万辆凯迪拉克  
[2010年12月24日]
韩国11月港口货物吞吐量创历史新高  
[2010年12月24日]
西藏经济连续18年保持两位数增长  
[2010年12月24日]
中科院计算所成功开发盲人互联网阅读系统  
[2010年12月24日]
12月份以来成品粮价格涨势明显趋缓  
[2010年12月24日]
受强冷空气影响，渤海黄海海冰快速扩大  
[2010年12月24日]
新华国际时评：换个角度看顺差  
[2010年12月24日]
美国国会“跛脚鸭”会期成果不少  
[2010年12月24日]
美国11月份新房销量增长5.5%  
[2010年12月24日]
美国耐用品订货11月份下跌1.3%   
[2010年12月24日]
上海拟引导支持有条件中小企业上市融资  
[2010年12月24日]
安徽银行业资产突破2万亿元实现三年翻一番  
[2010年12月24日]
年内逾280只基金送出“红包”  
[2010年12月24日]
戴姆勒大力投资俄罗斯汽车市场  
[2010年12月24日]
印度矿业巨头欲竞购澳大利亚矿业公司  
[2010年12月24日]
综述：澳大利亚圣诞消费折射经济冷暖  
[2010年12月24日]
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