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即时要闻
【产业】法航下调机票燃油附加税  
[2008-09-05]
【海外】加媒体称加总理将提前举行大选  
[2008-09-05]
【海外】日本8月份外汇储备减少  
[2008-09-05]
【金融】欧洲央行仍将主导利率维持在4.25％  
[2008-09-05]
【金融】人民币市场汇价(9月5日)  
[2008-09-05]
【金融】5日沪深股市双双大幅低开  
[2008-09-05]
【海外】美航天飞机被运上发射台  
[2008-09-05]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-05]
【金融】芝加哥大豆连跌三天  
[2008-09-05]
【金融】伦敦股市继续大幅下挫  
[2008-09-05]
【金融】美股市三大股指暴跌3％  
[2008-09-05]
【金融】纽约汇市美元对主要货币上涨  
[2008-09-05]
【金融】纽约黄金期货价格连续第4日下跌  
[2008-09-05]
【金融】深交所修订《股票上市规则》  
[2008-09-05]
【金融】纽约市场原油价格降至5个月来最底  
[2008-09-05]
【海外】马来西亚发现1703例基孔肯雅病疑似病例  
[2008-09-04]
【金融】英格兰银行宣布维持基准利率不变  
[2008-09-04]
【政经】外交部收到国外捐资19.19亿元人民币  
[2008-09-04]
【海外】独联体各外长呼吁客观评价南奥塞梯局势  
[2008-09-04]
【海外】泰国将举行全民公决解决危机  
[2008-09-04]
【政经】长春将建设东北亚国际采购物流城  
[2008-09-04]
【金融】欧洲央行决定维持主导利率不变  
[2008-09-04]
【金融】中行再次发行30亿元人民币债券  
[2008-09-04]
【海外】哈萨克斯坦将继续能源出口多元化战略  
[2008-09-04]
【海外】泰国政府成立紧急事态处置机构  
[2008-09-04]
【海外】萨卡什维利会见美国副总统切尼  
[2008-09-04]
【政经】中国军事代表团出访纳米比亚、肯尼亚  
[2008-09-04]
【政经】贺国强重申抓好救灾款物监督检查  
[2008-09-04]
【政经】汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-09-04]
【政经】我国去年破获重大地下钱庄案43起  
[2008-09-04]
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