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即时要闻
“十一五”成中国历史上交通发展最快时期  
[2010年12月16日]
美国食品污染每年致数千万人染病  
[2010年12月16日]
尼泊尔坠毁客机上22人全部遇难  
[2010年12月16日]
金正日视察朝鲜人民军部队  
[2010年12月16日]
德国骨髓移植治疗艾滋病引发争议  
[2010年12月16日]
湖南：低收入群体价格补贴将与物价上涨联动  
[2010年12月16日]
华中电网冬季用电负荷首次过亿  
[2010年12月16日]
法国参议院通过2011年财政预算案  
[2010年12月16日]
吃饭时玩电脑更易肥胖  
[2010年12月16日]
南共市成员国今年贸易额将再创新高  
[2010年12月16日]
加拿大与欧盟自贸协定谈判进展超预期  
[2010年12月16日]
巴罗佐说将继续推动发行欧盟项目债券  
[2010年12月16日]
台湾苏花公路因塌方再次全线中断  
[2010年12月16日]
意大利众议长与中间党派组建新的反对联盟  
[2010年12月16日]
欧元区第三季度就业人数保持稳定  
[2010年12月16日]
美国政府对英国石油公司提起诉讼  
[2010年12月16日]
联合国安理会取消对伊拉克主要制裁  
[2010年12月16日]
欧盟启动电子政务管理行动计划  
[2010年12月16日]
金融危机使全球工资增速减半  
[2010年12月16日]
俄韩高官会晤讨论朝鲜半岛局势问题  
[2010年12月16日]
美国民众对国会满意度降至新低  
[2010年12月16日]
巴西未来4年需近4000亿美元投资  
[2010年12月16日]
美国豪华电动车企将向中国出售豪华环保跑车  
[2010年12月16日]
我国将开展兼并重组和整合技改煤矿安全专项监察  
[2010年12月16日]
法官不得超标的、超金额查封、扣押、冻结被执行人财产  
[2010年12月16日]
法官行为规范：法官不得无故更改开庭时间  
[2010年12月16日]
法官严禁乘警车、穿制服出入营业性娱乐场所  
[2010年12月16日]
“新拆迁条例”进一步明确房屋征收范围  
[2010年12月16日]
最高法发布修订后的《法官职业道德基本准则》  
[2010年12月16日]
我国拟规定补偿金额“不得低于”被征收房屋类似市场价格  
[2010年12月16日]
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