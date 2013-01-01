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即时要闻
纽约市场原油价格14日下跌  
[2010年12月15日]
14日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月15日]
道指标普14日齐创两年多收盘新高  
[2010年12月15日]
纽约金价14日继续上扬  
[2010年12月15日]
美联储将继续执行第二轮量化宽松货币政策  
[2010年12月15日]
伦敦股市14日上涨  
[2010年12月15日]
美国企业库存10月份增长0.7%   
[2010年12月15日]
国际航协上调今年航空业净利润预期  
[2010年12月15日]
北京控股集团在台湾设立子公司  
[2010年12月15日]
美银美林：亚洲货币估值基本合理  
[2010年12月15日]
中兴通讯智能手机登陆日本市场  
[2010年12月15日]
专家称中国企业越来越重视品牌建设  
[2010年12月15日]
新台币对美元汇率14日盘中创12年新高  
[2010年12月15日]
2015年全球将有上亿台立体电视  
[2010年12月15日]
不少意见认为车船税不能承载过多经济功能  
[2010年12月15日]
中科矿业旗下铜矿资源量估值大增34%  
[2010年12月15日]
80亿元人民币国债在香港发行结束  
[2010年12月15日]
明年我国发展改革工作有八大重点任务  
[2010年12月15日]
亚太地区主要股市14日多数上涨  
[2010年12月15日]
港股14日升0.49%报23431点  
[2010年12月14日]
印度11月批发价格同比涨幅降至年初以来最低  
[2010年12月14日]
五粮液公司：出厂价近期无上涨计划  
[2010年12月14日]
审计署：从机制上、源头上预防和治理腐败  
[2010年12月14日]
青年千人计划启动，分5年引2000海外青年人才  
[2010年12月14日]
上海空港年入出境客流首次突破2000万人次  
[2010年12月14日]
综述：中印关系保持健康稳定发展势头  
[2010年12月14日]
江西前11个月外贸出口增长80%   
[2010年12月14日]
瞩目·争议·前行－－2010中国慈善回眸  
[2010年12月14日]
我国少数民族古籍出版物超过5000种  
[2010年12月14日]
14日国内现货金银全线上扬  
[2010年12月14日]
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