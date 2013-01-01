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即时要闻
14日主要品种高开低走，大宗商品涨幅收窄  
[2010年12月14日]
加央行行长称低利率益于经济复苏但存隐患  
[2010年12月14日]
14日上海期金全线上涨  
[2010年12月14日]
长三角率先实现企业省际联网认证  
[2010年12月14日]
司机昏厥导致孟加拉国火车相撞  
[2010年12月14日]
天然气陕京三线年底贯通  
[2010年12月14日]
2010海南农产品冬交会成交总额230多亿元  
[2010年12月14日]
海南东环铁路首列动车组即将试运行  
[2010年12月14日]
新舟600获得中国民航生产许可证  
[2010年12月14日]
湖北通报8起厅级干部违纪违法案件  
[2010年12月14日]
年终回顾与展望：非洲经济稳步复苏但挑战仍存  
[2010年12月14日]
“合作”成为俄罗斯与西方关系发展的主基调  
[2010年12月14日]
“十二五”北京市保障房将占住房供应六成   
[2010年12月14日]
湖南推行驾照直考，不必非经驾校报考  
[2010年12月14日]
机遇·挑战·变革－－世界经济变局背景下的中国对策  
[2010年12月14日]
北京低温可能突破近10年历史同期极值  
[2010年12月14日]
今年我国乡镇企业新增就业将超过240万人  
[2010年12月14日]
美银美林预测2011年中国增速放缓至9.1%   
[2010年12月14日]
台北股市14日小涨3点  
[2010年12月14日]
今年我国乡镇企业累计完成工业总产值31万亿元   
[2010年12月14日]
“十二五”将大力推进区域经济协调发展  
[2010年12月14日]
东京股市日经指数14日上涨0.22%   
[2010年12月14日]
日本政府批准今后5年中期防卫预算  
[2010年12月14日]
韩国陆军参谋总长申请退役获批准  
[2010年12月14日]
印度外交秘书称印度重视与中国“双赢”  
[2010年12月14日]
中央经济工作会议：“扎实”二字意味深长  
[2010年12月14日]
穆迪可能下调美国信用评级  
[2010年12月14日]
2011年经济步入稳健期  
[2010年12月14日]
中央经济工作会议：回答民众心中的经济问号  
[2010年12月14日]
综述：德国经济高增长下的隐忧  
[2010年12月14日]
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