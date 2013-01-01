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即时要闻
经济结构调整孕育并购商机  
[2010年12月14日]
医改办：基层医务人员合理待遇将得到保障  
[2010年12月14日]
加拿大将投资10亿加元研发新一代飞机发动机   
[2010年12月14日]
空客预计全球未来20年民用飞机总量将翻番  
[2010年12月14日]
法国总统萨科齐再次呼吁推进国际货币体系改革  
[2010年12月14日]
研究发现番茄红素有助预防与肥胖有关的疾病  
[2010年12月14日]
英国研究人员开发出回收利用塑料的新技术  
[2010年12月14日]
欧盟宣布制裁科特迪瓦争议总统巴博及其支持者  
[2010年12月14日]
英国：在新经济政策下节衣缩食  
[2010年12月14日]
奥巴马称两党减税妥协方案可促美国经济复苏  
[2010年12月14日]
秘鲁将建立海啸预警系统  
[2010年12月14日]
美国计划投入更多资源发展全球即时打击  
[2010年12月14日]
纪念联合国非殖民化决议国际研讨会举行  
[2010年12月14日]
美国联邦法院首次裁定医改法案关键条款违宪  
[2010年12月14日]
中国与玻利维亚签订通信卫星项目合同  
[2010年12月14日]
巴方要求为建立巴勒斯坦国确立政治纲领  
[2010年12月14日]
伊拉克总理称伊军有能力掌控安全局势  
[2010年12月14日]
欧佩克周油价再创新高  
[2010年12月14日]
经合组织先行指数显示短期经济形势稳定  
[2010年12月14日]
新华社特约评论员：把握好宏观经济的政策取向  
[2010年12月14日]
法经济部长上调今年经济增长预测  
[2010年12月14日]
伊朗总统解除外长职务  
[2010年12月14日]
俄第一副总理舒瓦洛夫视察南千岛群岛  
[2010年12月14日]
哈马斯领导人表示愿意同法塔赫和解  
[2010年12月14日]
外交部就温家宝总理访问印、巴举行媒体吹风会  
[2010年12月14日]
义煤集团对“12·7”事故责任人作出初步处理  
[2010年12月14日]
法国幼儿园被劫持儿童全部获救  
[2010年12月14日]
俄防长说俄希望平等参与欧洲导弹防御系统  
[2010年12月14日]
我国1.4万余家星级饭店将实施新星级标准  
[2010年12月14日]
陈水扁妻子吴淑珍两案三罪合并判刑17年半  
[2010年12月14日]
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