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即时要闻
重庆暂停发放购买第三套住房贷款  
[2010年12月13日]
13日上海期金振荡盘整涨跌不一  
[2010年12月13日]
质监系统将公布具备合法资质的食品检验机构信息  
[2010年12月13日]
中国福利彩票年销量首次突破900亿元  
[2010年12月13日]
台企加速“驶入”大陆车市  
[2010年12月13日]
北京新停车收费方案开始公开征求社会意见  
[2010年12月13日]
东京股市日经股指13日再创约7个月以来新高  
[2010年12月13日]
台北股市13日上涨17点  
[2010年12月13日]
德法主权债务协议致欧元区主权债务危机加剧  
[2010年12月13日]
美军试射磁轨炮  
[2010年12月13日]
九三学社十二届四中全会在京闭幕  
[2010年12月13日]
山西省森林覆盖率达18%  
[2010年12月13日]
黄河内蒙古段进入大面积封河阶段  
[2010年12月13日]
双子座流星雨14日光临地球  
[2010年12月13日]
民调显示七成希腊民众对经济前景悲观  
[2010年12月13日]
新华社特约评论：为“十二五”开好局起好步  
[2010年12月13日]
财政货币定调积极稳健，助中国经济平稳发展  
[2010年12月13日]
温家宝总理将访问印度、巴基斯坦  
[2010年12月13日]
公立医院改革在攻坚中前行  
[2010年12月13日]
江苏：人造皮肤开始用于临床治疗  
[2010年12月13日]
世界埋深最深的地下实验室在中国投入使用  
[2010年12月13日]
奥巴马战略调整现端倪  
[2010年12月13日]
澳大利亚公布银行业改革计划  
[2010年12月13日]
上海市正式启动实施国家基本药物制度工作  
[2010年12月13日]
法国经济部长呼吁进一步推进国际货币体系改革  
[2010年12月13日]
南京将举行多项活动悼念南京大屠杀遇难同胞  
[2010年12月13日]
欧盟认为坎昆决议朝全球气候行动框架迈出重要一步  
[2010年12月13日]
瑞典外交大臣说斯德哥尔摩爆炸是恐怖袭击  
[2010年12月13日]
国际经济一周大事回顾（12月5日－12月11日）  
[2010年12月13日]
韩国国家债务今年近400万亿韩元  
[2010年12月13日]
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