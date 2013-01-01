设为首页　|　加入收藏 　| 　
财经网首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
全球外汇市场日交易额达4万亿美元  
[2010年12月13日]
日本股市明年有望恢复至危机前水平  
[2010年12月13日]
德国财长说德对欧元区财政联盟谈判持开放态度  
[2010年12月13日]
人民币市场汇价（12月13日）  
[2010年12月13日]
中石油长庆油田公司添百万吨级大油田  
[2010年12月13日]
专家解读明年宏观调控“新信号”   
[2010年12月13日]
欧航证实旗下高管涉“内幕交易”遭司法调查  
[2010年12月13日]
上海建筑钢价又见上行  
[2010年12月13日]
中国资本市场20周年成就展开幕  
[2010年12月13日]
近日全国鸡蛋价格回落明显  
[2010年12月13日]
本周A股限售股解禁市值达481亿元  
[2010年12月13日]
交通银行：年内通胀压力或已见顶  
[2010年12月13日]
欧佩克维持原油生产限额不变  
[2010年12月13日]
新兴经济体CPI集体“发烧”，通胀成共同话题  
[2010年12月13日]
国际经济一周大事预报（12月13日－12月19日）   
[2010年12月13日]
过去25年全球减贫事业成就的70%来自中国  
[2010年12月13日]
今年前11月台湾新增民间投资同比增长近三成  
[2010年12月13日]
美调高供给预期导致10日芝加哥农产品期价下跌  
[2010年12月13日]
伦敦金属交易所基本金属期货10日价格涨跌不一  
[2010年12月13日]
预计2010年中国手机产量将超过7亿部  
[2010年12月13日]
10日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月13日]
利好经济数据刺激纽约股市10日稳步走高  
[2010年12月13日]
国际原油价格10日跌破每桶88美元  
[2010年12月13日]
国际金价10日下跌  
[2010年12月13日]
伦敦股市10日上涨  
[2010年12月13日]
美国今年10月份贸易逆差降至387亿美元  
[2010年12月13日]
亚太地区主要股市10日多数下跌  
[2010年12月13日]
11月份我国财政收入同比增长16.1%  
[2010年12月13日]
港股10日下跌0.44%   
[2010年12月10日]
三峡重庆库区支流回水区水体富营养化比例上升  
[2010年12月10日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究