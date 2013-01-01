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即时要闻
光纤技术引领人类走进“物联网时代”  
[2010年12月10日]
三峡地下电站下游围堰开始充水  
[2010年12月10日]
我国将全面推进食品工业企业诚信体系建设  
[2010年12月10日]
全国家电以旧换新销量和回收量双破三千万台  
[2010年12月10日]
博纳影业集团在美国纳斯达克上市  
[2010年12月10日]
法国称尚无必要讨论发行欧元债券问题  
[2010年12月10日]
股市上涨推动第三季度美国家庭财富增加  
[2010年12月10日]
11月我国进出口值2837.6亿美元，同比增36.2%   
[2010年12月10日]
公安部发布《家庭消防应急器材配备常识》  
[2010年12月10日]
社会资本办医将与公立医疗机构享同等税收优惠   
[2010年12月10日]
9日逾七成省区市鸡蛋价格回落，上海降幅居首  
[2010年12月10日]
中国红十字会公布舟曲泥石流灾害捐赠收支情况  
[2010年12月10日]
中国就美韩拟再多次军演呼吁各方慎重行事  
[2010年12月10日]
外交部：希望俄罗斯早日加入世贸组织  
[2010年12月10日]
最高院发布6起侵犯知产和制售假冒伪劣商品案例  
[2010年12月10日]
我国将实施“国家数字图书馆推广工程”  
[2010年12月10日]
北京中关村成立产品检测和质量认证服务中心  
[2010年12月10日]
潘基文说气候变化融资既富挑战又切实可行  
[2010年12月10日]
俄罗斯希望进一步提高集安组织国际地位  
[2010年12月10日]
美国第二大连锁书店运营商出现季度巨亏  
[2010年12月10日]
快讯：11月我国进出口总值2837.62亿美元  
[2010年12月10日]
深交所：四新股登陆中小企业板  
[2010年12月10日]
2010：中国车市的“热”“火”“困”  
[2010年12月10日]
我国汽车产业完成首次国企民企合作  
[2010年12月10日]
人民币市场汇价（12月10日）  
[2010年12月10日]
创业板三公司10日起招股  
[2010年12月10日]
证监会13日审核风范电力、博威合金主板IPO申请  
[2010年12月10日]
美国大豆出口回落导致9日豆价大跌  
[2010年12月10日]
9日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年12月10日]
国际油价9日震荡后微幅上扬  
[2010年12月10日]
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