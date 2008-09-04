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即时要闻
【产业】武汉装备制造业实现强强联合  
[2008-09-04]
【政经】第五届中国国际信用和风险管理大会9月下旬召开  
[2008-09-04]
【产业】工行给粤电300亿信贷支持额度  
[2008-09-04]
【金融】台北股市下跌172点  
[2008-09-04]
【政经】楚雄确保受灾学生9月8日前开学  
[2008-09-04]
【海外】美国共和党正式提名麦凯恩  
[2008-09-04]
【海外】8月日本进口车销量跌幅创十年新高  
[2008-09-04]
【海外】佩林接受共和党副总统候选人提名  
[2008-09-04]
【海外】海地死于“汉娜”的人数已升至61人  
[2008-09-04]
【产业】飞度继续领跑日本8月新车销量榜  
[2008-09-04]
【海外】切尼称美国“深切关注”中亚安全  
[2008-09-04]
【海外】哥政府军击毙8名反政府游击队员  
[2008-09-04]
【海外】阿根廷北部发生里氏6级地震  
[2008-09-04]
【海外】阿根廷加强进口反倾销调查  
[2008-09-04]
【金融】上证综指收早盘收盘跌0.72％  
[2008-09-04]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2008-09-04]
【政经】金丽温高速公路丽水段发生重大车祸  
[2008-09-04]
【海外】IMF官员排除韩国再次陷入金融危机  
[2008-09-04]
【金融】保险基金今年债券托管增量首超银行  
[2008-09-04]
【产业】微软大幅下调Xbox游戏机售价  
[2008-09-04]
【产业】索尼发布蓝光DVD新机  
[2008-09-04]
【海外】非洲理应从全球碳交易中获利更多  
[2008-09-04]
【产业】美国汽车市场有望触底反弹  
[2008-09-04]
【政经】8月份中国猪肉食用油价格下降  
[2008-09-04]
【产业】三菱日联集团否认收购雷曼兄弟公司  
[2008-09-04]
【海外】《华尔街日报》推出新刊物  
[2008-09-04]
【海外】欧佩克或将维持产量不变  
[2008-09-04]
【金融】人民币市场汇价(9月4日)  
[2008-09-04]
【海外】“汉娜”袭海地　死亡人数升至38人  
[2008-09-04]
【海外】美联储报告称美经济增速依然缓慢  
[2008-09-04]
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