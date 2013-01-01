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即时要闻
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[2010年12月10日]
纽约股市三大股指9日涨跌互现
[2010年12月10日]
纽约黄金期价9日再拾升势
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[2010年12月10日]
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[2010年12月10日]
香港2009年外来直接投资存量同比增14.8%
[2010年12月10日]
我国已彻底解决商标审查积压问题
[2010年12月10日]
亚太地区主要股市9日涨跌互现
[2010年12月10日]
美国佳达成中国首家持牌外资再保险经纪公司
【财经网专稿】记者 闫铮
[2010年12月09日]
外资再保险经纪公司的出现，或许是中国再保险业务进入快速发展期的标志
世卫组织认可全新结核病快速检测方法
[2010年12月09日]
央企与福建签约27个合作项目投资近4000亿元
[2010年12月09日]
上海试点“属地化管理”破解“人户分离”
[2010年12月09日]
铁道部与阿尔斯通签署战略合作协议
[2010年12月09日]
我国攻克西部高速铁路建设多项技术难题
[2010年12月09日]
中国提出四点建议推动坎昆会议取得积极成果
[2010年12月09日]
刘振民重申《京都议定书》必须延续下去
[2010年12月09日]
港股9日升0.34%
[2010年12月09日]
9日大宗商品再次盘整，主要品种涨跌互现
[2010年12月09日]
国内现货金银9日延续下挫
[2010年12月09日]
一份打击“热钱”的政策清单
[2010年12月09日]
国产汽车产销今年有望达1800万辆
[2010年12月09日]
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