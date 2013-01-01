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即时要闻
9日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2010年12月10日]
纽约股市三大股指9日涨跌互现  
[2010年12月10日]
纽约黄金期价9日再拾升势  
[2010年12月10日]
发展中国家今年吸引外国直接投资将增长17%  
[2010年12月10日]
伦敦股市9日上涨  
[2010年12月10日]
奥巴马宣布出口控制改革新举措  
[2010年12月10日]
美国10月份企业库存和销售同时上升  
[2010年12月10日]
巴西今年第三季度国内生产总值同比增长6.7%  
[2010年12月10日]
俄罗斯财长认为未来3年油价可能大幅下滑  
[2010年12月10日]
首都机场年旅客吞吐量突破7000万人次  
[2010年12月10日]
欧元集团主席批评德国拒绝欧元债券立场  
[2010年12月10日]
欧盟委员说欧洲国家应共同努力应对债务危机  
[2010年12月10日]
英国央行继续将主导利率维持在0.5%不变  
[2010年12月10日]
香港去年出口贸易等行业总收入同比降6.2%  
[2010年12月10日]
香港2009年外来直接投资存量同比增14.8%   
[2010年12月10日]
我国已彻底解决商标审查积压问题  
[2010年12月10日]
亚太地区主要股市9日涨跌互现  
[2010年12月10日]
美国佳达成中国首家持牌外资再保险经纪公司  【财经网专稿】记者 闫铮
[2010年12月09日]
外资再保险经纪公司的出现，或许是中国再保险业务进入快速发展期的标志
世卫组织认可全新结核病快速检测方法  
[2010年12月09日]
央企与福建签约27个合作项目投资近4000亿元   
[2010年12月09日]
上海试点“属地化管理”破解“人户分离”  
[2010年12月09日]
铁道部与阿尔斯通签署战略合作协议  
[2010年12月09日]
我国攻克西部高速铁路建设多项技术难题  
[2010年12月09日]
中国提出四点建议推动坎昆会议取得积极成果  
[2010年12月09日]
刘振民重申《京都议定书》必须延续下去  
[2010年12月09日]
港股9日升0.34%   
[2010年12月09日]
9日大宗商品再次盘整，主要品种涨跌互现  
[2010年12月09日]
国内现货金银9日延续下挫  
[2010年12月09日]
一份打击“热钱”的政策清单  
[2010年12月09日]
国产汽车产销今年有望达1800万辆  
[2010年12月09日]
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