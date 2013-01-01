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即时要闻
上证大盘等权重指数和中证技术领先指数亮相在即  
[2010年12月09日]
深交所：四新股10日登陆创业板  
[2010年12月09日]
内地基金发行市场岁末继续“冲刺”  
[2010年12月09日]
纽约股市再现中国公司IPO热潮  
[2010年12月09日]
人民币市场汇价（12月9日）  
[2010年12月09日]
湖北省襄樊市正式更名襄阳市  
[2010年12月09日]
我国将加快推进海洋经济发展方式转变  
[2010年12月09日]
各地公安民警英烈基金总规模达10多亿元   
[2010年12月09日]
一名中国船长在秘鲁遇难，3名失踪人员获救  
[2010年12月09日]
军费缩减助推欧盟共同防务  
[2010年12月09日]
科学家首次发现含碳量极高的系外行星  
[2010年12月09日]
美财政部称正在加快退出AIG救助行动  
[2010年12月09日]
近年来全球重大监狱火灾事故  
[2010年12月09日]
香港科大制作1500亿像素相片创世界纪录  
[2010年12月09日]
联合国安理会支持瓦塔拉成为科特迪瓦新总统  
[2010年12月09日]
报告显示意大利无力偿还房贷家庭比例高  
[2010年12月09日]
萨默斯说白宫减税方案有助于减少经济不确定性  
[2010年12月09日]
日本上调今年第三季度经济增长率  
[2010年12月09日]
巴拿马运河因暴雨暂停通航  
[2010年12月09日]
爱尔兰政府承诺将尽快恢复本国经济竞争力  
[2010年12月09日]
美国仍坚持巴以一年内签署框架协议  
[2010年12月09日]
IMF总裁呼吁构建新全球经济治理架构  
[2010年12月09日]
世贸总干事认为国际经济治理体制需要全面改革  
[2010年12月09日]
美国准备在2014年后继续支持阿富汗  
[2010年12月09日]
俄罗斯和哈萨克斯坦将合建地区防空系统  
[2010年12月09日]
巴西11月通胀水平创5年多来新高  
[2010年12月09日]
财政部决定在资产评估行业开展母子公司试点  
[2010年12月09日]
我国基本公共卫生服务均等化有序推进  
[2010年12月09日]
我国粮食产量连续四年稳定在1万亿斤以上   
[2010年12月09日]
教育部公布一批解决择校问题试点地区  
[2010年12月09日]
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