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即时要闻
IMF总裁支持希腊延迟还贷  
[2010年12月08日]
奥巴马称减税方案有益美国经济  
[2010年12月08日]
国际油价7日小幅下跌  
[2010年12月08日]
纽约股市标准普尔指数7日盘中创两年新高  
[2010年12月08日]
7日纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2010年12月08日]
纽约金价7日冲高回落  
[2010年12月08日]
欧盟同意支持俄罗斯加入世贸组织  
[2010年12月08日]
欧盟财长正式批准对爱尔兰援助方案  
[2010年12月08日]
日本公布金融增长新战略  
[2010年12月08日]
天府可乐与百事可乐品牌之争首轮获胜  
[2010年12月08日]
史蒂芬·罗奇：美国不应将贸易逆差和失业问题归因于中国  
[2010年12月08日]
2010年全年住宅价格预计上涨15%  
[2010年12月08日]
香港第三季度港口货物吞吐量同比增5%  
[2010年12月08日]
香港去年金融保险等行业总收益同比增6.5%  
[2010年12月08日]
2011年GDP增长率可能“冲十”  
[2010年12月08日]
2010年进出口贸易有望恢复至金融危机前水平  
[2010年12月08日]
前11月台湾对大陆进出口均创历史新高  
[2010年12月08日]
香港11月底外汇储备达2661亿美元  
[2010年12月08日]
亚太地区主要股市7日涨跌互现  
[2010年12月08日]
我国首次发布中国金融标准化报告  
[2010年12月08日]
冷国权贩毒案二审开庭  《财经》实习记者 张贾龙
[2010年12月07日]
油脂类表现抢眼，大宗商品7日延续反弹  
[2010年12月07日]
港股7日上涨0.82%   
[2010年12月07日]
外交部：全球有过百国家和国际组织支持中方反对今年诺贝尔和平奖立场  
[2010年12月07日]
卡梅伦重申北约驻阿富汗部队明年起移交防务  
[2010年12月07日]
中部五省建立警务合作机制  
[2010年12月07日]
2010年河南粮食总产再创历史新高  
[2010年12月07日]
民盟十届四中全会在京开幕  
[2010年12月07日]
中国民主促进会成立65周年座谈会在京举行  
[2010年12月07日]
中国残疾人小康实现程度达到57.4%  
[2010年12月07日]
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