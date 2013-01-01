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即时要闻
北京上调土地增值税预征率至2%  
[2010年12月07日]
江苏造船完工量全国占比近四成   
[2010年12月07日]
北京CBD核心地块可能再创天价  
[2010年12月07日]
上海期金7日延续涨势高位持稳  
[2010年12月07日]
国内现货金银7日延续上涨  
[2010年12月07日]
商界人士对内地及香港经济普遍乐观  
[2010年12月07日]
全国现有特殊教育学校1672所  
[2010年12月07日]
科学家成功制造出飞行状态下的反氢原子  
[2010年12月07日]
泰国寻求从美国引渡他信回国  
[2010年12月07日]
北京超一个月无有效降水  
[2010年12月07日]
日本11月份外汇储备下降  
[2010年12月07日]
日美举行地面战联合训练  
[2010年12月07日]
台北股市7日小涨  
[2010年12月07日]
重庆市税收收入首次跃上千亿元台阶  
[2010年12月07日]
7日日元汇率走高打压东京股市  
[2010年12月07日]
中国高速铁路运营和在建规模居世界第一  
[2010年12月07日]
贝因美首发申请被暂缓表决  
[2010年12月07日]
中科矿业旗下澳洲矿山开始产铜  
[2010年12月07日]
山东高院出台司法建议完善网络证据公证保全  
[2010年12月07日]
央行：不宜以冠字号码排列方式判断人民币真伪  
[2010年12月07日]
2010财经“脸谱”  
[2010年12月07日]
爱尔兰债务危机重燃欧元区联合发债之争  
[2010年12月07日]
世贸组织称今年上半年全球反倾销调查减少29%  
[2010年12月07日]
美财政部宣布出售剩余24亿股花旗股份  
[2010年12月07日]
美韩日外长就朝鲜半岛局势举行会晤  
[2010年12月07日]
谷歌发布新版移动操作系统和新款手机  
[2010年12月07日]
阿根廷承认巴勒斯坦是独立国家  
[2010年12月07日]
巴萨成金球奖大赢家  
[2010年12月07日]
欧盟重申不会单边承诺30%减排目标  
[2010年12月07日]
阿富汗民众对外国驻军支持下降  
[2010年12月07日]
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