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即时要闻
【金融】两公司融资申请8日上会  
[2008-09-04]
【海外】摩根士丹利筹建百亿美元地产基金  
[2008-09-04]
【海外】欧元区零售额7月份持续下降  
[2008-09-04]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-04]
【海外】全球航空业今年预计将亏损52亿美元  
[2008-09-04]
【海外】巴西受邀加入欧佩克  
[2008-09-04]
【海外】美国小镇200多人感染大肠杆菌  
[2008-09-04]
【金融】伦敦股市大幅下挫  
[2008-09-04]
【金融】纽约黄金期货价格小幅回落  
[2008-09-04]
【金融】美元对欧元和英镑汇率上涨  
[2008-09-04]
【金融】国际油价继续小幅下挫  
[2008-09-04]
【金融】美股震荡　三大股指涨跌不一  
[2008-09-04]
【政经】刘淇：北京残奥会筹办工作全面就绪  
[2008-09-03]
【产业】沃尔玛在香港设立亚洲区地区总部  
[2008-09-03]
【海外】欧元区经济第二季度出现负增长  
[2008-09-03]
【海外】驻伊美军误杀六名伊拉克军警  
[2008-09-03]
【政经】攀枝花震区交通不便救灾难度大  
[2008-09-03]
【海外】乌总统称议会发生“政变”  
[2008-09-03]
【政经】山西解除干旱橙色预警  
[2008-09-03]
【政经】民政部：攀会地震受灾群众过冬压力大  
[2008-09-03]
【政经】会理58所学校急需板房、帐篷支援  
[2008-09-03]
【海外】泰国外交部长递交辞呈  
[2008-09-03]
【海外】刚果(金)失事客机上有11名国际组织工作人员  
[2008-09-03]
【金融】亚太地区主要股市涨跌互见  
[2008-09-03]
【海外】巴基斯坦总理车队遭枪击无人员伤亡  
[2008-09-03]
【政经】大型海上联合实兵演练在旅顺举行  
[2008-09-03]
【政经】上海取消市管国企及其领导人员行政级别  
[2008-09-03]
【金融】香港恒生指数挫457点  
[2008-09-03]
【政经】“环境一号”卫星5日发射  
[2008-09-03]
【海外】科威特最大炼油厂发生火灾  
[2008-09-03]
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