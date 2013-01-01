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即时要闻
广东开展打击侵犯知识产权专项行动  
[2010年11月30日]
印度今年第三季度经济增长8.9%  
[2010年11月30日]
欧洲多国遭遇强降雪天气  
[2010年11月30日]
上海三网融合试点全面启动  
[2010年11月30日]
北京市两年淘汰黄标车15万辆  
[2010年11月30日]
银联卡境外业务开通国家和地区已达98个  
[2010年11月30日]
台北股市30日小涨5点  
[2010年11月30日]
日本10月份汽车生产大幅下滑  
[2010年11月30日]
世博会期间全国破获1300余起侵犯知识产权案  
[2010年11月30日]
10月份我国银行代客结售汇顺差576亿美元  
[2010年11月30日]
东京股市日经股指30日跌破万点大关  
[2010年11月30日]
加拿大公布更严格消费品含铅标准  
[2010年11月30日]
美国中学劫持事件，人质平安枪手受伤  
[2010年11月30日]
2010财经热词  
[2010年11月30日]
郑州贫困精神病人每年可获5000元住院救助  
[2010年11月30日]
日本关东地区发生里氏6.9级地震  
[2010年11月30日]
朝媒说朝鲜在建轻水反应堆铀浓缩工厂在运转  
[2010年11月30日]
欧盟将制定更严厉法律打击拐卖人口  
[2010年11月30日]
德国汉莎航空将以常规航班测试生物混合燃料  
[2010年11月30日]
债务危机拖累欧元区经济复苏步伐  
[2010年11月30日]
研究人员探讨全球变暖4摄氏度的可能后果  
[2010年11月30日]
美企业在洛杉矶开通4G网络服务  
[2010年11月30日]
法国装备首批“未来士兵”  
[2010年11月30日]
巴西人口超过1.9亿  
[2010年11月30日]
美国威斯康星州一所高中发生劫持人质事件  
[2010年11月30日]
中国与欧盟签署灾害控制管理合作协议  
[2010年11月30日]
法一架“阵风”战斗机在巴基斯坦附近海域坠毁  
[2010年11月30日]
安理会延长对刚果（金）的武器禁运期限  
[2010年11月30日]
比利时护航舰在肯尼亚海域逮捕7名海盗嫌犯  
[2010年11月30日]
联合国纪念“声援巴勒斯坦人民国际日”  
[2010年11月30日]
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