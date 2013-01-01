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即时要闻
新兴蓝筹股指数上证380正式发布  
[2010年11月29日]
广东省紧急出台“二十三条”措施稳物价  
[2010年11月29日]
全国公安机关2008年至今破获传销案4900余起  
[2010年11月29日]
全国公安机关2008年至今收缴假币20亿元  
[2010年11月29日]
东京股市日经股指29日上涨0.86%  
[2010年11月29日]
台北股市29日上涨55点  
[2010年11月29日]
三大商品交易所29日起调高交易保证金及手续费  
[2010年11月29日]
瑞典手机通话时间首超固话  
[2010年11月29日]
英国一些地方最低气温打破历史同期纪录  
[2010年11月29日]
戴秉国同美国国务卿希拉里·克林顿通电话  
[2010年11月29日]
湖北省卫生厅调查组进驻武汉中墺整形门诊  
[2010年11月29日]
依托“天河一号”，国家超级计算长沙中心奠基  
[2010年11月29日]
我国已建立博士后科研流动站工作站4304个  
[2010年11月29日]
全国猪肉价格涨势明显趋缓  
[2010年11月29日]
辽宁持续暴雪，11条高速公路和沈阳机场关闭  
[2010年11月29日]
人民币市场汇价（11月29日）  
[2010年11月29日]
调查显示澳大利亚CEO谨慎看好经济前景  
[2010年11月29日]
七家在京外资银行开展金融宣教活动  
[2010年11月29日]
申请信用卡时应明确六种费用  
[2010年11月29日]
内蒙古风电并网装机容量突破800万千瓦  
[2010年11月29日]
李稻葵：中国未来十年经济看内需靠民企  
[2010年11月29日]
A股本周解禁市值超1300亿元  
[2010年11月29日]
日本国会通过610亿美元刺激经济方案  
[2010年11月28日]
传华能集团12亿美元收购InterGen50%股份  
[2010年11月28日]
通用汽车称其IPO交易总价值升至231亿美元  
[2010年11月28日]
北京下月起医院药价平均下降16%  
[2010年11月28日]
科威特下禁令公共场所不得使用单反相机  
[2010年11月28日]
巴基斯坦坠机事件死亡人数达到20人  
[2010年11月28日]
中方建议12月上旬在北京举行六方会谈团长紧急磋商  
[2010年11月28日]
陶冬：超宽松货币政策三五年难改变  
[2010年11月28日]
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