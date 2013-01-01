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即时要闻
国台办发言人就台湾五市选举答记者问  
[2010年11月28日]
云南省石屏县境内一大型客车侧翻　已致10人死亡  
[2010年11月28日]
韩美启动24小时高强度联合军演 对朝持备战态势  
[2010年11月28日]
余永定：应减少外汇储备缓解人民币升值压力  
[2010年11月28日]
商品市场多数下跌 动力煤红火依旧  
[2010年11月28日]
周末影响市场重要资讯回顾  
[2010年11月28日]
与美相差一天 捷豹XJ在华召回   
[2010年11月28日]
北京启动“冬季蓝天行动”严控冬季大气污染排放  
[2010年11月26日]
中关村博士后人均创造经济效益3000余万元  
[2010年11月26日]
新西兰南岛煤矿再次发生爆炸  
[2010年11月26日]
国家电网首座500千伏智能变电站在浙江投运  
[2010年11月26日]
山西禁止新建传统燃煤工业锅炉  
[2010年11月26日]
调查显示，由祖辈照顾的孩子肥胖率更高  
[2010年11月26日]
调查显示父母爱吃零食其孩子往往也爱吃  
[2010年11月26日]
我国将以多种形式扩大学前教育资源  
[2010年11月26日]
公安机关8年侦办150余起证券期货犯罪大要案  
[2010年11月26日]
中国护照步入电子化时代  
[2010年11月26日]
上海“11·15”火灾受灾居民过渡租房可补贴  
[2010年11月26日]
26日商品期市价格全线下挫  
[2010年11月26日]
国务院督察组将赴18省份督查稳物价  
[2010年11月26日]
中国物联网云计算中心启用  
[2010年11月26日]
央票发行数量锐减，一二级市场利差扩大  
[2010年11月26日]
澳央行行长支持商业银行加息  
[2010年11月26日]
上海“给力”中小企业融资担保应对信贷收缩  
[2010年11月26日]
26日上海期金价格延续盘整  
[2010年11月26日]
质检总局与工信部联手促工业产品质量提高   
[2010年11月26日]
台湾将投资184亿元新台币重建老旧建筑  
[2010年11月26日]
工商总局发紧急通知要求加强市场监管  
[2010年11月26日]
台北股市26日下跌37点  
[2010年11月26日]
食糖价格在6500元/吨企稳  
[2010年11月26日]
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