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专家表示中国明年物价将呈前高后低走势
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[2010年11月25日]
朝鲜军方称将继续反击韩国军事挑衅
[2010年11月25日]
标普首席经济学家：中国经济发展面临三大挑战
[2010年11月25日]
三季度我国国际收支继续“双顺差”格局
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浙江一女子非法集资近5000万受审
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柬埔寨举行踩踏事件死难者悼念活动
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安理会决定向科特迪瓦临时增兵支持总统选举
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温家宝会见俄罗斯总统梅德韦杰夫
[2010年11月25日]
上海部署建筑工地宾馆酒店安全检查
[2010年11月25日]
埃及首都开罗基督教徒与警方冲突引发骚乱
[2010年11月25日]
外交部：中方对朝韩交火事件事态发展感到忧虑
[2010年11月25日]
疾控中心：两大人群应优先接种流感疫苗
[2010年11月25日]
中俄海关扩大合作促贸易增长
[2010年11月25日]
我国追回海外流失古生物化石5000多件
[2010年11月25日]
公安机关今年已破获1.9万起银行卡犯罪案件
[2010年11月25日]
公安机关3年缴获7.7亿份假发票
[2010年11月25日]
2009年至今全国商贸领域经济犯罪立案10万余起
[2010年11月25日]
网上追逃12年，抓获经济犯罪嫌疑人2.4万名
[2010年11月25日]
德国秋季资本论坛盛邀中国企业赴德上市
[2010年11月25日]
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[2010年11月25日]
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[2010年11月25日]
24日伦敦金属交易所基本金属期价普涨
[2010年11月25日]
国际油价24日走强
[2010年11月25日]
经济数据利好带动美股24日大幅上扬
[2010年11月25日]
纽约金价24日因避险需求回落打压小幅下跌
[2010年11月25日]
24日纽约汇市美元对主要货币涨跌不一
[2010年11月25日]
通用与五十铃将在美召回逾19万辆皮卡
[2010年11月25日]
爱尔兰宣布为期4年的“国家复兴计划”
[2010年11月25日]
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[2010年11月25日]
美国10月份个人收入与消费开支均增长
[2010年11月25日]
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