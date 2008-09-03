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即时要闻
【政经】海协会致谢台湾捐助四川震区  
[2008-09-03]
【政经】珠三角8城市名列“重酸雨区”  
[2008-09-03]
【产业】山东重型商务车占全国产量30%以上  
[2008-09-03]
【政经】广州遭遇强雷雨袭击  
[2008-09-03]
【政经】香港红十字会援助川滇地震灾区  
[2008-09-03]
【产业】可口可乐欲收购汇源果汁  
[2008-09-03]
【海外】土耳其发生里氏5.1级地震  
[2008-09-03]
【金融】美保险业或因飓风支付百亿赔偿  
[2008-09-03]
【海外】麦凯恩将把能源政策改革作为执政首要议题  
[2008-09-03]
【海外】飓风未对美石油业造成重大破坏  
[2008-09-03]
【海外】布什强调麦凯恩在国家安全方面的领导能力  
[2008-09-03]
【海外】法总统萨科齐赴叙利亚访问  
[2008-09-03]
【海外】巴西开采深海盐层下原油  
[2008-09-03]
【海外】驻阿联军袭巴部落地区致15人亡  
[2008-09-03]
【产业】日本新发明可使汽车减排30%  
[2008-09-03]
【产业】中以风投基金联手向神州数码投资7300万美元  
[2008-09-03]
【产业】通用认为在美销售年内不会好转  
[2008-09-03]
【金融】美联储内部利率决策倾向出现变化  
[2008-09-03]
【政经】两岸业界研讨扩大两岸邮政合作  
[2008-09-03]
【金融】早盘上证综指收报2276.45点  
[2008-09-03]
【金融】8月股票型基金净值平均下跌超10%　  
[2008-09-03]
【海外】阿根廷宣布提前偿还“巴黎俱乐部”全部债务  
[2008-09-03]
【海外】欧洲首艘自动货运飞船将返回地球  
[2008-09-03]
【产业】吉利汽车入选国家环境标志产品政府采购清单  
[2008-09-03]
【产业】日本游戏业界提前开打年末商战  
[2008-09-03]
【产业】法大型上市公司上半年净利下滑  
[2008-09-03]
【海外】谷歌推出网络浏览器挑战微软  
[2008-09-03]
【海外】斯蒂芬·罗奇：全球经济下滑刚开始  
[2008-09-03]
【产业】阿尔卡特朗讯寄望新高管摆脱困境  
[2008-09-03]
【金融】韩国产业银行正寻求收购雷曼兄弟  
[2008-09-03]
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