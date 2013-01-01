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即时要闻
人民大学报告称明年房价将降20%  
[2010年11月20日]
姚景源：食品价格上涨为主的通胀不可轻视  
[2010年11月20日]
能源局：前10月全社会用电量34846亿千瓦时  《财经》综合报道
[2010年11月19日]
19日国内现货金银涨跌不一  
[2010年11月19日]
上海展开工程安全大检查，查违法分包  
[2010年11月19日]
上海排查高层住宅消防安全状况  
[2010年11月19日]
河南受旱面积近千万亩  
[2010年11月19日]
安徽要求确保居民最低5天蔬菜储备  
[2010年11月19日]
深圳发生有感地震，广州亚运会未受影响  
[2010年11月19日]
重庆：建公租房先签“廉政合同”  
[2010年11月19日]
最高检印发《规定》，防止职务犯罪案件轻刑化   
[2010年11月19日]
五部门公布高考加分项目调整方案  
[2010年11月19日]
海地因霍乱引发的抗议活动蔓延至首都太子港  
[2010年11月19日]
新西兰南岛煤矿发生爆炸约30人失踪  
[2010年11月19日]
北京19日空气质量出现重度污染  
[2010年11月19日]
上海期金19日延续涨势  
[2010年11月19日]
多家航空公司上调国际航线燃油费  
[2010年11月19日]
台北股市19日微涨0.27   
[2010年11月19日]
东京股市日经股指19日基本收平  
[2010年11月19日]
经合组织建议加拿大削减财政赤字  
[2010年11月19日]
报告称美国医疗体系落后于其他发达国家  
[2010年11月19日]
中美知识产权工作组副部级会议在华盛顿召开  
[2010年11月19日]
台湾经济增长率有望创21年来新高  
[2010年11月19日]
法发现线虫繁殖时细胞“返老还童”机制  
[2010年11月19日]
前10月大陆居民经福建赴台游人次增82.2%   
[2010年11月19日]
奥巴马督促国会年内批准美俄核条约  
[2010年11月19日]
欧洲多国发现“超级细菌”  
[2010年11月19日]
加拿大一战斗机坠毁飞行员弹射逃生获救  
[2010年11月19日]
诺贝尔奖获得者吕克·蒙塔尼受聘上海交大  
[2010年11月19日]
欧盟提出未来共同农业政策改革方向  
[2010年11月19日]
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