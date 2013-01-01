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即时要闻
五部门专项整治短信群发设备遏制假发票   
[2010年11月19日]
2010中国国际旅游交易会在上海开幕  
[2010年11月19日]
七部委联合督查一次性塑料餐盒等食品安全工作  
[2010年11月19日]
欧盟驻华大使：中欧应致力于长期合作  
[2010年11月19日]
纳米比亚警方在飞德航班起飞前截获可疑行李  
[2010年11月19日]
世卫组织呼吁监测青蒿素类抗疟药疗效  
[2010年11月19日]
爱尔兰央行行长预计该国将接受欧盟和IMF贷款  
[2010年11月19日]
国家能源局发布电网技改和检修工程费用计算标准  
[2010年11月19日]
中央财政新增105亿元支持农村义务教育  
[2010年11月19日]
中央印发通知，开展县委权力公开透明运行试点  
[2010年11月19日]
北京处理73家交通安全隐患严重的货运单位  
[2010年11月19日]
中国电信否认拦截美国互联网信息  
[2010年11月19日]
人民币市场汇价（11月19日）  
[2010年11月19日]
四公司融资申请22日上会  
[2010年11月19日]
18日美元走弱支撑芝加哥农产品上涨  
[2010年11月19日]
18日伦敦金属交易所基本金属期货价涨跌互现  
[2010年11月19日]
纽约股市18日大涨  
[2010年11月19日]
奥巴马：救助汽车业有助于挽救美国就业  
[2010年11月19日]
国际油价18日全面回升  
[2010年11月19日]
纽约金价18日强势反弹  
[2010年11月19日]
18日纽约汇市美元对欧元下跌  
[2010年11月19日]
伦敦股市18日上涨  
[2010年11月19日]
通用汽车募资160亿美元成美国史上最大IPO  
[2010年11月19日]
美国10月份先行经济指数增长0.5%  
[2010年11月19日]
英国不排除向爱尔兰提供紧急救助可能性  
[2010年11月19日]
世界钻石市场恢复到危机前水平  
[2010年11月19日]
俄罗斯10月份失业率小幅上升  
[2010年11月19日]
前三季度各省区市节能数据公布  
[2010年11月19日]
证监会：五方面入手严厉打击内幕交易  
[2010年11月19日]
上海汽车参与美国通用汽车IPO  
[2010年11月19日]
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