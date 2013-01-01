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即时要闻
芝加哥农产品期价17日涨跌不一  
[2010年11月18日]
人民币市场汇价（11月18日）   
[2010年11月18日]
俄政府批准未来三年国企私有化方案  
[2010年11月18日]
今年前10个月俄国家外债增加8.6%  
[2010年11月18日]
17日伦敦金属交易所基本金属期价普跌  
[2010年11月18日]
国际油价17日继续回落   
[2010年11月18日]
纽约黄金期价17日继续下探  
[2010年11月18日]
纽约股市三大指数17日涨跌不一  
[2010年11月18日]
纽约汇市17日美元对主要货币走低  
[2010年11月18日]
伦敦股市17日小涨  
[2010年11月18日]
南非当局表示不会主动干涉汇率市场  
[2010年11月18日]
澳门第三季度房屋成交金额下跌37.1%  
[2010年11月18日]
美国10月份新房开工量大跌  
[2010年11月18日]
澳门特区政府推出一系列抗通胀措施  
[2010年11月18日]
俄罗斯将对铜产品征收10%出口税  
[2010年11月18日]
亚太地区主要股市17日多数下跌  
[2010年11月18日]
印度计划用3年时间使出口额翻番  
[2010年11月18日]
港府证实一例H5N1禽流感感染病例  
[2010年11月17日]
10月份人民币实际有效汇率环比下跌1.24%  
[2010年11月17日]
官方称恩施公安副局长腐败日记系伪造 纪委调查  
[2010年11月17日]
大和：内地通胀短期维持高位，或推局部价格控制措施  
[2010年11月17日]
重庆市委宣传部原副部长刘健春涉嫌受贿今日受审  
[2010年11月17日]
国内现货金银17日持续下挫  
[2010年11月17日]
17日国务院常务会议确定稳定市场价格原则  
[2010年11月17日]
欧洲三大股市上升 英国股市升0.05%  
[2010年11月17日]
汽车股普跌 传内地购车优惠政策明年将取消  
[2010年11月17日]
巴西航空与中航签订15亿美元飞机融资协议  
[2010年11月17日]
发改委：坚持把缩小差距作为区域战略和政策着力点  《财经》综合报道
[2010年11月17日]
华夏独董王连洲：没有基金公司总经理被双规  
[2010年11月17日]
中国稀土出口没有捂盘惜售对日美增长  
[2010年11月17日]
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