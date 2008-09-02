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即时要闻
【金融】人民币对美元汇率中间价回落  
[2008-09-03]
【金融】3日沪深股市双双低开  
[2008-09-03]
【产业】谷歌推出一款“谷歌Chrome”浏览器  
[2008-09-03]
【金融】经合组织建议发达经济体央行维持现行利率  
[2008-09-03]
【海外】国际财经快报  
[2008-09-03]
【海外】美联储称全球经济“硬着陆”风险加大  
[2008-09-03]
【产业】全球7月半导体芯片销售额增7.6%  
[2008-09-03]
【金融】油价暴跌拉低芝加哥农产品期货  
[2008-09-03]
【金融】能源和科技股拖累美股低收   
[2008-09-03]
【金融】油价暴跌致黄金期货大幅下挫   
[2008-09-03]
【金融】油价下跌使纽约汇市美元上涨   
[2008-09-03]
【产业】国际油价创5个月新低  
[2008-09-03]
【海外】俄将根据外交惯例决定俄格外交关系   
[2008-09-03]
【海外】赖斯将访问利比亚等非洲四国   
[2008-09-03]
【政经】温家宝在映秀镇回答记者提问  
[2008-09-03]
【海外】格鲁吉亚正式宣布同俄罗斯断交  
[2008-09-03]
【海外】格退出有关解决南奥塞梯冲突协议  
[2008-09-02]
【政经】国际残奥会主席盛赞北京残奥会筹备工作  
[2008-09-02]
【海外】英国推出巨额刺激房产市场计划  
[2008-09-02]
【政经】残奥代表团抵京高峰期平稳度过  
[2008-09-02]
【海外】日本自民党将于22日举行总裁选举  
[2008-09-02]
【海外】欧盟年底前确立“东部伙伴关系”计划  
[2008-09-02]
【海外】柬埔寨人民党在第四届国会选举中大胜  
[2008-09-02]
【海外】经合组织调整主要发达国家经济增长率  
[2008-09-02]
【政经】澳门红十字会向地震灾区捐款20万元  
[2008-09-02]
【海外】曼谷两派示威者发生流血冲突  
[2008-09-02]
【政经】上合组织秘书长希望加强邻国间多领域合作  
[2008-09-02]
【海外】俄对推迟举行俄欧关系谈判表示遗憾  
[2008-09-02]
【海外】日本经济界对福田辞职反应强烈  
[2008-09-02]
【海外】福田辞职加剧日本政局混乱  
[2008-09-02]
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