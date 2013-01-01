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周生生18K金含量不达标 部分商品送质检部检验
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[2010年11月17日]
中投香港刘遵义：中国不应再增持美债
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日本大学毕业生就业内定率创新低
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针灸、京剧列入联合国非物质文化遗产名录
[2010年11月17日]
安理会支持苏丹按《全面和平协议》举行公投
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美国俄亥俄州立大学因炸弹威胁被部分关闭
[2010年11月17日]
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