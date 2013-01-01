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即时要闻
海关总署：对IPAD的完税价格符合国际惯例  
[2010年11月17日]
俄10月份工业生产同比增长6.6%  
[2010年11月17日]
习近平副主席抵达开普敦开始访问南非  
[2010年11月17日]
英国10月份消费物价指数升至3.2%   
[2010年11月17日]
乌克兰延长粮食出口配额限制时间  
[2010年11月17日]
崔世安发表2011财政年度施政报告  
[2010年11月17日]
韩国下周起举行“护国军演”  
[2010年11月17日]
商务部：出口增速会进一步回落  
[2010年11月17日]
2010年空客向中国交付飞机将逾100架  
[2010年11月17日]
商务部：上周我国蔬菜价格止涨回落  
[2010年11月17日]
290家网站因违法宣传销售药品被关闭  
[2010年11月17日]
欧元区10月份通胀率升至1.9%   
[2010年11月17日]
全国大蒜价格降势明显  
[2010年11月17日]
智利总统皮涅拉欢迎中国企业家前往智利投资  
[2010年11月17日]
泰国向美引渡俄军火商  
[2010年11月17日]
IMF调整特别提款权货币篮子权重  
[2010年11月17日]
香港在伦敦举行金融推广会  
[2010年11月17日]
人民币市场汇价（11月17日）   
[2010年11月17日]
新兴市场拉动奢侈品生产商巴宝莉利润大涨  
[2010年11月17日]
上周A股单周新开户数突破56万户  
[2010年11月17日]
芝加哥农产品期价16日大幅下挫  
[2010年11月17日]
16日伦敦金属交易所基本金属期货价普跌  
[2010年11月17日]
国际油价16日回落  
[2010年11月17日]
纽约股市16日大幅下跌  
[2010年11月17日]
16日纽约汇市美元对主要货币继续走高  
[2010年11月17日]
国际金价16日大跌30美元  
[2010年11月17日]
美国撤销要求瑞银集团提供私人账户信息限令  
[2010年11月17日]
伦敦股市16日大幅下跌  
[2010年11月17日]
美国工业生产10月份环比持平  
[2010年11月17日]
华润电力、招商局集团成功在港发行人民币债券  
[2010年11月17日]
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