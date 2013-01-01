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即时要闻
俄今年前10个月轿车产量同比接近翻番  
[2010年11月17日]
9月中国增持美国债151亿美元 连续3个月增持  
[2010年11月17日]
商务部：中国制造遭遇贸易调查或将常态化  
[2010年11月16日]
中医针灸和京剧列入人类非物质文化遗产代表作名录  
[2010年11月16日]
商务部回应iPad入境征税:支持海关依法履行职责  《财经》综合报道
[2010年11月16日]
商务部：前三季房地产领域吸收外资同比增56%  
[2010年11月16日]
我国矿业在油气煤领跑下迅速恢复增长  《财经》综合报道
[2010年11月16日]
前10月全社会用电量34846亿千瓦 同比增17.03%  《财经》综合报道
[2010年11月16日]
10月FDI同比增长7.86% 连续十五个月保持增长  
[2010年11月16日]
上海民宅大火8名犯罪嫌疑人已被刑拘  
[2010年11月16日]
官方称上海起火大楼非教师公寓  
[2010年11月16日]
16日国内现货金银继续下行全线收跌  
[2010年11月16日]
外商在华投资探矿权采矿权达795个  
[2010年11月16日]
巴拿马船舶注册数量世界第一  
[2010年11月16日]
10月FDI同比增长7.86%，连续十五个月保持增长  
[2010年11月16日]
哈尔滨开庭审理涉案近9亿元非法集资诈骗案  
[2010年11月16日]
交易商协会：人民币债市对外开放进程有望加快  
[2010年11月16日]
商务部：支持海关依法履行职责  
[2010年11月16日]
法国研究人员揭开生物钟“守时”奥秘  
[2010年11月16日]
重庆涉黑团伙成员陈知益、杨全被执行死刑  
[2010年11月16日]
中国前9月稀土对日出口增长167%  
[2010年11月16日]
日本近铁酒店系统设专门机构吸引中国游客   
[2010年11月16日]
工商总局曝光一批严重违法广告  
[2010年11月16日]
西安未来5年内将建5万套廉租房  
[2010年11月16日]
韩国央行将基准利率上调至2.50%   
[2010年11月16日]
周小川：加强流动性管理保持信贷适度增长  
[2010年11月16日]
传通用汽车将上调IPO定价至32-33美元  
[2010年11月16日]
商务部称中国30%稀土储备供应全球90%贸易量  
[2010年11月16日]
上海高楼火灾系无证焊工违章操作引发，4人被拘  
[2010年11月16日]
天文学家观测到最年轻黑洞存在迹象  
[2010年11月16日]
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