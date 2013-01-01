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即时要闻
德发现“饥饿激素”能促脑细胞生长  
[2010年11月16日]
英国研发出无害光消毒新技术  
[2010年11月16日]
比利时改造西红柿基因使其适应性更强  
[2010年11月16日]
联合国将为海地控制霍乱疫情发起募捐倡议  
[2010年11月16日]
各国希望在2011年结束多哈谈判   
[2010年11月16日]
新长征集团原董事长王妙兴贪贿上亿被判无期   
[2010年11月16日]
中航工业今年经济规模将达2000亿元  
[2010年11月16日]
我国二手房交易佣金规模突破300亿元  
[2010年11月16日]
我国将加快建立健全环境污染责任保险制度  
[2010年11月16日]
人民币市场汇价（11月16日）  
[2010年11月16日]
芝加哥农产品期货价格15日全线反弹  
[2010年11月16日]
15日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌   
[2010年11月16日]
希腊财政部表示有决心解决债务危机  
[2010年11月16日]
爱尔兰总理否认正向欧盟申请紧急救助  
[2010年11月16日]
纽约市场油价15日，小幅下滑  
[2010年11月16日]
纽约股市三大股指15日涨跌不一   
[2010年11月16日]
国际黄金期价15日小幅反弹  
[2010年11月16日]
南非执政党任命专人研究矿业国有化问题  
[2010年11月16日]
伦敦股市股指15日上涨0.41%   
[2010年11月16日]
美国企业库存连续9个月上升  
[2010年11月16日]
美国10月份商品零售额增长1.2%   
[2010年11月16日]
澳门最新外汇储备达219亿美元  
[2010年11月16日]
石化软商品15日继续暴跌，商品期货分化加大  
[2010年11月16日]
欧佩克周油价逼近每桶85美元  
[2010年11月16日]
国美公布集团前三季度业绩  
[2010年11月16日]
亚太地区主要股市15日涨跌互见  
[2010年11月16日]
快讯：上海一栋教师公寓着火，已致多人死亡  
[2010年11月15日]
深圳金融发展服务办公室主任李林被立案调查  
[2010年11月15日]
广州10月房价同比暴涨49.6%  
[2010年11月15日]
台民间调查：港深京居亚洲八城市房价涨幅前三   
[2010年11月15日]
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