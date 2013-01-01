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即时要闻
美联储未来一个月买1050亿美元国债  
[2010年11月12日]
欧洲议会正式批准对冲基金监管法案  
[2010年11月12日]
俄正式向公众开放俄文域名网站注册  
[2010年11月12日]
2010网上严打整治行动成效显著  
[2010年11月12日]
公安部：中小网站违法有害信息问题依然突出  
[2010年11月12日]
希腊总理表示将信守削减财政赤字承诺  
[2010年11月12日]
欧盟委员会称爱尔兰尚未请求欧盟救助  
[2010年11月12日]
欧债阴云笼罩市场 美元急速上涨  
[2010年11月12日]
马化腾12周年致员工的一封信：打开未来之门  
[2010年11月12日]
会计信息质量检查，查出违规资金719亿  
[2010年11月12日]
印度表示尚不需要对资本流入进行管制  
[2010年11月12日]
胡锦涛会见美国总统奥巴马  
[2010年11月12日]
胡锦涛会见俄罗斯总统梅德韦杰夫  
[2010年11月12日]
胡锦涛会见韩国总统李明博  
[2010年11月12日]
质检总局部署开展打击侵犯知识产权专项行动  
[2010年11月12日]
我国将建设7个国家矿山应急救援队  
[2010年11月12日]
陈水扁因两弊案终审分别被判11年和8年徒刑  
[2010年11月12日]
习近平将出访新加坡、南非、安哥拉、博茨瓦纳四国  
[2010年11月12日]
钢市“十连涨”，沙钢、河北钢铁同提出厂价   
[2010年11月12日]
人民币市场汇价（11月12日）  
[2010年11月12日]
国开行发放首笔非洲中小企业发展专项贷款  
[2010年11月12日]
巴西外汇储备创新高  
[2010年11月12日]
芝加哥农产品期货11日价格涨跌不一  
[2010年11月12日]
11日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年11月12日]
纽约市场油价11日盘中创出两年来新高  
[2010年11月12日]
11日纽约汇市美元对主要货币上扬  
[2010年11月12日]
纽约股市11日受科技板块拖累走低  
[2010年11月12日]
国际黄金期货价格11日重回1400美元   
[2010年11月12日]
伦敦股市11日微跌   
[2010年11月12日]
中方愿以建设性态度深化中美经贸合作  
[2010年11月12日]
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