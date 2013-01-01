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即时要闻
广东省南方文化产权交易所8日挂牌  
[2010年11月08日]
财政部：个税改革方案需进一步论证  
[2010年11月08日]
中美应共同应对可再生能源规模化应用的挑战  
[2010年11月08日]
中国发布655个城市环境综合整治考核结果  
[2010年11月08日]
广东提速珠三角一体化  
[2010年11月08日]
国内现货金银8日延续上涨  
[2010年11月08日]
台湾上市公司热衷“大陆概念”  
[2010年11月08日]
科学家认为无磁场的类地行星可能不适宜生存  
[2010年11月08日]
我国将制定基本住房保障法  
[2010年11月08日]
我国将制定《信息安全条例》　  
[2010年11月08日]
蒙牛2.3亿再夺央视最贵单项标的  
[2010年11月08日]
中国将推稀土环保新法规  
[2010年11月08日]
重庆房价下行趋势已开始显现  
[2010年11月08日]
东京股市日经股指8日创约三个月来新高  
[2010年11月08日]
中国银行与葡萄牙投资银行签署合作协议  
[2010年11月08日]
我国自主研发的AC311轻型多用途直升机签约销售  
[2010年11月08日]
阿里巴巴居亚洲最受尊敬企业榜中国区榜首  
[2010年11月08日]
西班牙经济第三季度同比微幅增长  
[2010年11月08日]
中国工商银行阿布扎比分行7日开业   
[2010年11月08日]
缅甸大选投票7日顺利结束  
[2010年11月08日]
瑞士成功分离出登革热病毒抗体  
[2010年11月08日]
我国约有4000万慢阻肺患者  
[2010年11月08日]
人民币市场汇价（11月8日）   
[2010年11月08日]
我国获批QFII资格机构“破百”   
[2010年11月08日]
本周两市解禁规模空前市值超两万亿元  
[2010年11月08日]
上证所清理47项业务规则  
[2010年11月08日]
中投公司宣布在香港成立子公司  
[2010年11月08日]
美印签署价值100亿美元销售协议  
[2010年11月08日]
沙特建国以来海水淡化支出达253亿美元  
[2010年11月08日]
海湾国家今年原油出口收入将达4650亿美元  
[2010年11月08日]
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