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即时要闻
毛里求斯营商环境连续三年列非洲最佳  
[2010年11月08日]
11月初以来全国多数水产品价格下降  
[2010年11月08日]
通用中国发布《“2030城市交通可持续发展”蓝皮书》   
[2010年11月08日]
2010年记账式附息国债10日上市交易   
[2010年11月08日]
欧盟向成员国追讨近６亿欧元农业款项  
[2010年11月06日]
中国决定延长对美国汽车双反调查期限  
[2010年11月06日]
白条鸡价格连续三日上涨，同比涨幅超一成  
[2010年11月06日]
吴晓灵：中国发展股权投资基金正当其时  
[2010年11月06日]
戴姆勒宣布召回约2300辆梅赛德斯-奔驰车  
[2010年11月06日]
高盛预计金价1年内将达1650美元  
[2010年11月06日]
中国南部已有2000多家民营加油站因缺油而停业  
[2010年11月06日]
国土部计划5年投资300亿在21个省份找矿  
[2010年11月06日]
5日亚太地区主要股市多数上涨  
[2010年11月05日]
建行总市值周四跃升全球第一  《财经》综合报道
[2010年11月05日]
杭州将推人才专项用房，售价不超商品房50%  
[2010年11月05日]
5日大宗商品价格全线暴涨  
[2010年11月05日]
曹建明当选新一届国际反贪局联合会主席  
[2010年11月05日]
上海“民间股神”韩劲松集资诈骗被判无期   
[2010年11月05日]
我国订购102架空中客车飞机  
[2010年11月05日]
我国限额以上连锁零售企业门店数达17.6万个  
[2010年11月05日]
交通事故成我国未成年人的头号“杀手”  
[2010年11月05日]
上海迪士尼乐园项目正式启动   
[2010年11月05日]
物价飞涨致深圳市民赴港采购生活用品  
[2010年11月05日]
古巴坠毁客机上无中国籍乘客  
[2010年11月05日]
周小川称美国量化宽松对全球经济带来副作用  
[2010年11月05日]
我国商业银行资本充足率比上季末上升0.5%  
[2010年11月05日]
天津海南携号转网细则：六种情况用户不能转网  《财经》综合报道
[2010年11月05日]
浙江将全面启动大宗房地产用地利用跟踪检查  
[2010年11月05日]
大型强子对撞机圆满完成今年质子对撞运行  
[2010年11月05日]
调研报告：儿童伤害60%以上发生在家中  
[2010年11月05日]
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