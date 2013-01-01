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即时要闻
商务部预计今年我国外贸总额约为2.8万亿美元  《财经》综合报道
[2010年11月01日]
创业板原始股首现大宗交易平台 减持金额近3亿  
[2010年11月01日]
电监会等四部门通报09年电力企业节能减排情况  《财经》综合报道
[2010年11月01日]
中国邀请保加利亚和土耳其加入欧亚高铁计划  【《财经》综合报道】
[2010年11月01日]
证监会责令张裕A就预提广告费等问题进行整改  
[2010年11月01日]
龚方雄：商业地产将成房地产行业持续增长点  《财经》综合报道
[2010年11月01日]
中俄原油管道开通试运行  
[2010年11月01日]
港股升2.41%，内地金融股造好  
[2010年11月01日]
印度10月份制造业采购经理人指数显著回升  
[2010年11月01日]
中国2009年对外直接投资565亿美元  
[2010年11月01日]
证监会：允许保本基金投资股指期货  
[2010年11月01日]
东北经济增速连续4年超越东部沿海  
[2010年11月01日]
“十一五”期间我国污水处理厂数量年均增长8%  
[2010年11月01日]
前三季度建筑生产安全事故起数和死亡人数双双下降  
[2010年11月01日]
韩国10月份贸易顺差创历史新高  
[2010年11月01日]
台湾证交所将赴上海推介台湾存托凭证  
[2010年11月01日]
华东地区首家股权交易所在苏州揭牌成立  
[2010年11月01日]
IMF将韩国列为“经常项目顺差的发达经济体”   
[2010年11月01日]
雅士利在港挂牌上市，集资净额23.1亿港元  
[2010年11月01日]
塔里木油田向西气东输新增每年15亿立方米气源  
[2010年11月01日]
东京股市日经股指下跌0.52%  
[2010年11月01日]
巴西新当选总统表示将坚持现政府政策  
[2010年11月01日]
韩国10月份消费者物价指数同比大幅增长  
[2010年11月01日]
菅直人内阁支持率首次低于不支持率  
[2010年11月01日]
俄罗斯总统视察俄日争议岛屿  
[2010年11月01日]
深圳10月份一手房销售均价同比涨6.3%   
[2010年11月01日]
台北股市涨92点  
[2010年11月01日]
今年前9个月全国彩票销售同比增长23.2%   
[2010年11月01日]
东京股市日经股指早盘下跌0.81%   
[2010年11月01日]
内蒙古注销31家违规经营旅行社  
[2010年11月01日]
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