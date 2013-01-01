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即时要闻
韩国经济第三季度环比长0.7%  
[2010年10月27日]
27日东京日经股指微涨  
[2010年10月27日]
27日人民币对美元回落150个基点  
[2010年10月27日]
我国服务贸易进出口额将突破三千亿美元  
[2010年10月27日]
全球头号钢企第三季度利润大涨  
[2010年10月27日]
芝加哥小麦期价创两周以来最大单日涨幅  
[2010年10月27日]
银监会发布融资性担保公司高管任职办法  
[2010年10月27日]
27日沪深股市小幅低开  
[2010年10月27日]
英国经济第三季度增长0.8%  
[2010年10月27日]
瑞银降低成本应对业绩下滑  
[2010年10月27日]
26日伦敦金属期价涨跌互现  
[2010年10月27日]
26日国际油价微幅收高  
[2010年10月27日]
26日纽约股市微幅上涨  
[2010年10月27日]
26日美元对主要货币反弹  
[2010年10月27日]
26日纽约黄金期货微跌  
[2010年10月27日]
伦敦股市26日下跌  
[2010年10月27日]
印尼强震引发海啸108人亡数百人失踪  
[2010年10月26日]
千橡开心网败诉，不得使用“开心网”相同或相近名称  
[2010年10月26日]
26日国内现货金银涨跌不一  
[2010年10月26日]
26日商品期货大多回调  
[2010年10月26日]
我国检出三例超级细菌病例 一患者因肺癌死亡  
[2010年10月26日]
创业板指26日略跌0．29％　  
[2010年10月26日]
十一届全国政协委员增补名单   
[2010年10月26日]
内蒙古今年已产原煤5.47亿吨  
[2010年10月26日]
印尼强震引发海啸4人死亡上百人失踪  
[2010年10月26日]
友邦全球配售股份增至63.26亿股  《财经》综合报道
[2010年10月26日]
中小板指26日升0．53％  
[2010年10月26日]
沪杭高铁正式通车  
[2010年10月26日]
巴菲特提名康布斯负责伯克希尔公司投资业务  
[2010年10月26日]
台商大规模投资河南  
[2010年10月26日]
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