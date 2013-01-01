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即时要闻
26日沪深股市震荡盘跌  
[2010年10月26日]
26日上海期金小幅下挫盘整   
[2010年10月26日]
制动液泄漏 本田在美召回奥德赛  
[2010年10月26日]
香港证券期货专业总会：77%受访者反对更改交易时间  
[2010年10月26日]
江苏允许民间资本进入垄断行业  
[2010年10月26日]
中国向俄提供60亿美元贷款开发东西伯利亚煤炭  《财经》综合报道
[2010年10月26日]
野村证券：美元将止跌反转  
[2010年10月26日]
夏斌：目前仍有加息压力  《财经》综合报道
[2010年10月26日]
农产品涨价效应扩散 烟台苹果价格劲涨三成  
[2010年10月26日]
海外大单成业绩炸弹 中国铁建面临41亿巨亏  
[2010年10月26日]
棉花期货价格上涨增加棉价涨价预期  
[2010年10月26日]
中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会成立  
[2010年10月26日]
美国财政部首次发行负收益率通胀保值国债  
[2010年10月26日]
日本企业服务价格指数９月份再创新低   
[2010年10月26日]
南非财长表示不会轻易干预汇市  
[2010年10月26日]
日本政府通过5万亿日元补充预算案  
[2010年10月26日]
英国央行高官说不会收紧银根  
[2010年10月26日]
25日芝加哥农产品期价普涨  
[2010年10月26日]
25日国际油价继续走高  
[2010年10月26日]
25日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2010年10月26日]
25日纽约金价反弹   
[2010年10月26日]
WTO正式裁定美对中国禽肉进口限制不符世贸规则   
[2010年10月26日]
25日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨   
[2010年10月26日]
伦敦股市25日上涨   
[2010年10月26日]
26日人民币对美元汇率中间价再现回落  
[2010年10月26日]
国家主席胡锦涛任免驻外大使  
[2010年10月26日]
机构预计澳元汇率明年仍将居高不下  
[2010年10月26日]
欧元区8月份工业订单环比回升5．3％   
[2010年10月26日]
26日沪深股市双双高开  
[2010年10月26日]
国际财经快报  
[2010年10月26日]
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