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即时要闻
关于提高航空煤油出厂价格的通知
[2010年10月25日]
9月份全社会用电量3498亿千瓦时 环比降12%
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
欧洲三大股市上升 英国股市升0.6%
[2010年10月25日]
发改委：新成品油价格形成机制力争年内出台
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
美国际贸易委员会支持对华铜版纸征双反关税
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
药监局:默克·骨芝宝为未经批准的假药
[2010年10月25日]
商务部对原产印尼等国的进口甲醇采取反倾销措施
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
商务部公布对原产于印度尼西亚、马来西亚、新西兰等的进口甲醇反倾销调查初裁决定
北京12月起严禁房产商直接收存商品房预售资金
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
财政部专家：一年内房产税出炉
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
新的成品油价格形成机制力争年内出台
[2010年10月25日]
发改委决定26日零时上调成品油价格 汽油每吨涨230元
[2010年10月25日]
能源局：预计我国四季度能源消费需求回落
[2010年10月25日]
房市二次调控后北京住宅租金降3%
[2010年10月25日]
欧佩克原油上周五跌0.72美元 报每桶78.54美元
【《财经》综合报道】
[2010年10月25日]
私募重阳投资首席投资官李旭利将辞职
[2010年10月25日]
搜狐第三季度净利润5400万美元
《财经》综合报道
[2010年10月25日]
25日早盘沪深股市上涨
[2010年10月25日]
25日人民币对美元汇率中间价小幅回升
[2010年10月25日]
法国颁布实施银行和金融监管法
[2010年10月25日]
IMF报告认为中东北非经济复苏势头强劲
[2010年10月25日]
索马里海盗劫持一艘德国货轮
[2010年10月25日]
乌干达长途客车与油罐车相撞致21人死亡
[2010年10月25日]
沿海煤炭运价大涨
[2010年10月25日]
9月份北京房价环比再次上涨
[2010年10月25日]
22日芝加哥小麦期货价格反弹
[2010年10月25日]
加拿大9月通胀率升至1．9％
[2010年10月25日]
22日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌不一
[2010年10月25日]
22日国际油价继续走高
[2010年10月25日]
22日纽约股市三大股指涨跌互见
[2010年10月25日]
22日纽约汇市美元对主要货币上涨
[2010年10月25日]
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