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即时要闻
【海外】德国商业银行计划裁员9000人  
[2008-09-02]
【金融】人民币市场汇价(9月2日)  
[2008-09-02]
【金融】2日沪深股市双双低开  
[2008-09-02]
【海外】英国7月获批抵押房贷数量创新低  
[2008-09-02]
【政经】云南调拨3000万元救灾应急资金  
[2008-09-02]
【海外】韩将采取措施制止韩元汇率急剧下跌  
[2008-09-02]
【金融】国际财经快报  
[2008-09-02]
【政经】沙马宣布曼谷地区进入紧急状态  
[2008-09-02]
【金融】飓风减弱　国际原油价格下跌  
[2008-09-02]
【金融】伦敦股市收低  
[2008-09-02]
【金融】证监会发布基金信息披露新规范  
[2008-09-02]
【海外】苏丹第一副总统会见中国政府特使  
[2008-09-01]
【海外】俄停止从19家美国企业进口鸡肉  
[2008-09-01]
【海外】欧盟特别峰会讨论俄格危机  
[2008-09-01]
【政经】习近平总结改革开放30年党建经验  
[2008-09-01]
【产业】欧佩克油价上周继续小幅上涨  
[2008-09-01]
【政经】王毅在台商座谈会欢迎酒会上的致辞（全文）  
[2008-09-01]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-09-01]
【政经】广东年内将全面开征污水处理费  
[2008-09-01]
【政经】四川汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-09-01]
【海外】日本首相福田康夫宣布辞职  
[2008-09-01]
【金融】两企业共20亿债券4日在深交所挂牌  
[2008-09-01]
【政经】李克强会见德国财长  
[2008-09-01]
【金融】农行设九个监测点强化风险防控  
[2008-09-01]
【政经】红十字会向云南灾区调运近50万元救灾物资  
[2008-09-01]
【政经】香港7月份零售额上升13.8%  
[2008-09-01]
【政经】澳门前7个月贸易逆差154亿澳门元  
[2008-09-01]
【政经】蒙代尔：中国至2030年仍会较快增长  
[2008-09-01]
【金融】1日国内金银价跌多涨少  
[2008-09-01]
【海外】菲律宾一汽车站发生炸弹爆炸事件  
[2008-09-01]
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