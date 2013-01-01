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即时要闻
大摩料内地年底前将不再加息  
[2010年10月20日]
谢国忠：房价会慢慢地下跌  
[2010年10月20日]
萨省政府拒绝必和必拓基础设施投资提议  
[2010年10月20日]
外汇局发布通知 完善结售汇综合头寸管理  
[2010年10月20日]
野村料明年人行加息4次 逐步令货币政策正常化  
[2010年10月20日]
20日人民币对美元汇率中间价走低201个基点  
[2010年10月20日]
商务部：明年减少稀土出口配额的报道毫无依据  
[2010年10月20日]
德银：中国未来12月料将再度加息两次  
[2010年10月20日]
印度本财年上半年企业海外并购大幅增加  
[2010年10月20日]
美国9月份新房开工量微增0．3％  
[2010年10月20日]
欧盟财长就对冲基金监管草案达成一致  
[2010年10月20日]
莫桑比克发现新气田  
[2010年10月20日]
IMF报告称美国经济复苏仍依赖于政策刺激作用  
[2010年10月20日]
美国联邦存款保险公司下调预期存款保险基金损失额  
[2010年10月20日]
19日纽约汇市美元对主要货币反弹  
[2010年10月20日]
19日纽约金价暴跌36美元  
[2010年10月20日]
19日纽约股市大幅回落  
[2010年10月20日]
19日国际油价大幅回落  
[2010年10月20日]
20日沪深股市大幅低开  
[2010年10月20日]
19日芝加哥农产品期市继续收跌  
[2010年10月20日]
19日伦敦金属交易所基本金属期货价格普跌  
[2010年10月20日]
德国10月份投资者信心指数连续第六个月下跌  
[2010年10月20日]
美国财政部将出售15亿股花旗股票  
[2010年10月20日]
中国加息 资源股领跌欧股  
[2010年10月20日]
尚华医药今日赴美上市 盘中跌近10%  
[2010年10月20日]
尚福林：不断发挥资本市场功能作用  
[2010年10月20日]
韩志国：加息意味着宏观政策重大转折  《财经》综合报道
[2010年10月20日]
部分进口宾利雅致系列、雅骏、布鲁克林汽车召回  
[2010年10月20日]
许小年：央行加息太晚太少，仍是负利率  
[2010年10月19日]
原油、黄金早盘重挫 黄金跌逾2%  
[2010年10月19日]
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