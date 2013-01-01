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即时要闻
快讯：中国加息 美股低开道指下挫百点  
[2010年10月19日]
中国加息 美股开盘大跌  
[2010年10月19日]
分析师:加息意料之外 对股市影响不大  
[2010年10月19日]
可口可乐第三季盈利增长8.4%  
[2010年10月19日]
孙立坚：加息防止泡沫膨胀  
[2010年10月19日]
中国央行意外加息引爆汇市 澳元领跌非美  
[2010年10月19日]
巴菲特增持慕尼黑再保险股票至10%以上  
[2010年10月19日]
评论：中国加息周期正式到来  
[2010年10月19日]
韩志国：货币政策出现重大转折  
[2010年10月19日]
中国加息 美国指数期货下滑  
[2010年10月19日]
两大机构称央行年末或明年将继续加息  
[2010年10月19日]
中国加息 英国多数股票走软  
[2010年10月19日]
中国央行宣布加息 国际大宗商品市场普跌  
[2010年10月19日]
30年50万房贷每月支出增加近80元  
[2010年10月19日]
中国央行宣布加息 美元飙升  
[2010年10月19日]
央行加息 欧洲新兴市场货币走软  
[2010年10月19日]
中国央行宣布加息，澳元/美元大幅下跌  
[2010年10月19日]
中国人民银行决定自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率  
[2010年10月19日]
北京大宗商品交易所10月底开业  
[2010年10月19日]
19日上海期金止跌回升  
[2010年10月19日]
19日国内现货金银止跌上涨  
[2010年10月19日]
花旗预计印度经济增速2014年超过中国  
[2010年10月19日]
1至9月国有企业营业收入同比增长35.3％  
[2010年10月19日]
19日沪指涨1.58%站上3000点  
[2010年10月19日]
19日中小板指缩量上涨3．59％  
[2010年10月19日]
19日创业板指急升6．82％  
[2010年10月19日]
俄车臣共和国议会大楼遭武装袭击  
[2010年10月19日]
亚洲开发银行首批人民币国际债券完成定价  
[2010年10月19日]
谷歌街景涉嫌非法搜集信息在西班牙遭起诉  
[2010年10月19日]
研究称Twitter数据可预测股市行情  
[2010年10月19日]
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