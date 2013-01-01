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即时要闻
18日国内现货金银价延续下挫  
[2010年10月18日]
快讯一则  
[2010年10月18日]
习近平被增补为中央军事委员会副主席  
[2010年10月18日]
IMF预测韩国物价涨幅可能领先其他发达国家  
[2010年10月18日]
18日上证综指挑战３０００点惜败  
[2010年10月18日]
18日创业板指下跌1．26％  
[2010年10月18日]
18日中小板指下跌2．04％  
[2010年10月18日]
商务部：国家将加大储备糖投放力度  
[2010年10月18日]
富士康将在成都巨资建新厂  
[2010年10月18日]
香港金管局有意将部分外储转为人民币  
[2010年10月18日]
1－9月两岸贸易额同比大幅上升45％  
[2010年10月18日]
广东信宜市政府起诉紫金矿业  
[2010年10月18日]
18日人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2010年10月18日]
平禹矿难26人遇难  
[2010年10月18日]
印度东北部发生翻船事故11人死亡  
[2010年10月18日]
持枪匪徒抢劫巴格达多家珠宝店导致9死12伤  
[2010年10月18日]
印度东北部发生踩踏事故至少10人死亡  
[2010年10月18日]
伦敦股市15日下跌  
[2010年10月18日]
美国企业库存连续8个月上升  
[2010年10月18日]
美国2010财年联邦财政赤字近1．3万亿美元  
[2010年10月18日]
15日纽约股市三大股指涨跌不一  
[2010年10月18日]
15日国际油价回调  
[2010年10月18日]
15日纽约汇市美元对主要货币有所反弹  
[2010年10月18日]
15日伦敦金属交易所基本金属期价普跌  
[2010年10月18日]
万钢：中国汽车工业必须走新能源之路  
[2010年10月18日]
15日芝加哥玉米期价下跌  
[2010年10月18日]
18日沪深股市双双高开  
[2010年10月18日]
欧盟重申将帮助发展中国家消除饥饿  
[2010年10月18日]
美国将就中国清洁能源业是否违反世贸组织规则展开调查  
[2010年10月18日]
欧盟新车销售连月下滑  
[2010年10月18日]
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