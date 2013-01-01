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即时要闻
美将于今日公布汇率操纵国报告  
[2010年10月15日]
人民币对美元汇率中间价升破6.65  
[2010年10月15日]
15日沪深股市双双低开  
[2010年10月15日]
十七届五中全会今召开  
[2010年10月15日]
伦敦股市14日下跌  
[2010年10月15日]
14日纽约黄金期货价格盘中逼近1390美元  
[2010年10月15日]
14日纽约汇市美元对主要货币继续下跌  
[2010年10月15日]
14日国际油价小幅回落  
[2010年10月15日]
欧盟委员认为世界经济复苏将长期缓慢  
[2010年10月15日]
纽约股市14日结束日线四连阳  
[2010年10月15日]
14日芝加哥玉米小麦期价继续回调  
[2010年10月15日]
14日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年10月15日]
南非白人购买采矿许可证将可能被视为无效  
[2010年10月15日]
宋鸿兵：中国需要维护货币主权  
[2010年10月15日]
美国8月份贸易逆差升至463亿美元  
[2010年10月15日]
美国９月份批发物价上升0.4%  
[2010年10月15日]
瑞信看好新浪微博前景 重申增持并上调目标价  
[2010年10月14日]
路易威登集团第三季度销售额增长24% 至72亿美元  
[2010年10月14日]
湘潭市商业银行原行长涉嫌滥用职权等罪被起诉  《财经》综合报道
[2010年10月14日]
巴克莱将微软目标价下调6.7%至28美元  《财经》综合报道
[2010年10月14日]
商务部官员：逼迫人民币升值对国际市场有害无益  《财经》综合报道
[2010年10月14日]
克鲁格曼爆谬论 中国是货币战恶人  
[2010年10月14日]
全国人大常委会将首次审议车船税法草案  
[2010年10月14日]
中国收紧稀土出口 澳企坐收渔利签出口大单  
[2010年10月14日]
滕泰：四季度加息可能性不大  
[2010年10月14日]
连平：目前不是加息时机  
[2010年10月14日]
王建：四季度货币政策难以收紧  
[2010年10月14日]
德勤：投资者看好中国私募股权基金  
[2010年10月14日]
14日沪深股市微涨  
[2010年10月14日]
中小板指14日重挫3．05％  
[2010年10月14日]
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