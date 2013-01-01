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曾荫权表示，香港经济今年可望增长5－6％
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诺奖新主悲观预测美国经济：复苏缓慢且痛苦
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快讯：曾荫权宣布从明天开始，内地居民在香港购买房产将不再能获得香港身份
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13日早盘沪深股市微涨
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外汇局将继续高压打击热钱
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上海暂停对购买非改善型第二套住房公积金贷款
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[2010年10月13日]
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经合组织成员国8月失业率降至8．5％
[2010年10月13日]
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[2010年10月13日]
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