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即时要闻
IMF将中国纳入5大重要性经济体  
[2010年10月11日]
11日人民币对美元汇率中间价再创新高  
[2010年10月11日]
郭树清：征收房产税非常必要  
[2010年10月11日]
11日沪深股市双双高开  
[2010年10月11日]
印度发生翻船事故至少25人遇难  
[2010年10月11日]
第29届海合会石油部长会议在科威特举行  
[2010年10月11日]
印度央行行长：将根据需要干预汇市  
[2010年10月11日]
伊拉克即将启动第三轮能源开发招标  
[2010年10月11日]
美国加利福尼亚州发生汽车爆炸事件  
[2010年10月11日]
浙江成功办理首笔国际银团贷款业务  
[2010年10月11日]
马来西亚发生车祸致11人死亡  
[2010年10月11日]
奔驰在美召回8.5万辆车  
[2010年10月10日]
深圳银监局四措施落实房贷新政 拟测试房贷压力  
[2010年10月10日]
江西宜黄县委书记邱建国因拆迁自焚事件被免职   
[2010年10月10日]
方舟子遇袭判决出炉：肖传国被判五个半月拘役  
[2010年10月10日]
卫生部：蜱虫叮咬致病与新病毒感染有关  
[2010年10月10日]
IMF将中国纳入全球5大具有系统稳定重要性经济体  
[2010年10月10日]
中国出台电子书产业发展意见  
[2010年10月10日]
周末影响市场重要资讯回顾  
[2010年10月10日]
北京二套房契税本月起翻倍征收 此前优惠取消  
[2010年10月10日]
周小川：中国不会让人民币快速升值  
[2010年10月10日]
世行和IMF认为振兴全球贸易和投资是复苏关键  
[2010年10月10日]
IMF呼吁进一步推进全球金融改革  
[2010年10月10日]
阿盟特别首脑会议就地区问题发表声明  
[2010年10月10日]
印度快运列车与汽车相撞8人死亡  
[2010年10月10日]
我国东部铁矿勘探取得实质性成就  
[2010年10月10日]
我国铜矿勘查取得一系列重大发现  
[2010年10月10日]
美财长呼吁增加新兴经济体在IMF话语权  
[2010年10月10日]
任志刚：人民币升值太快有破坏性  
[2010年10月10日]
印度机构上调本财年汽车销售增幅预期  
[2010年10月10日]
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