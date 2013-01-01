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即时要闻
美国9月份失业率与上月持平  
[2010年10月09日]
美韩建立双边军事机制  
[2010年10月09日]
10月8日国务院任免国家工作人员  
[2010年10月09日]
8日芝加哥农产品期货集体涨停  
[2010年10月09日]
8日亚太地区主要股市多数下跌  
[2010年10月09日]
8日伦敦股市小跌  
[2010年10月09日]
8日道琼斯指数重返11000点以上  
[2010年10月09日]
8日纽约金价强势反弹  
[2010年10月09日]
8日美元对日元汇率刷新15年低点  
[2010年10月09日]
南非玉米积压  
[2010年10月09日]
8日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年10月09日]
世行发展中国家执董数量首次过半  
[2010年10月09日]
赞比亚明年经济预期增长6．4％  
[2010年10月09日]
加拿大9月份失业率为8％  
[2010年10月09日]
8日国际油价小幅走高  
[2010年10月09日]
澳联储副主席：为抑制通胀可能需要再次升息  
[2010年10月08日]
Potash CEO称必和必拓出价毫无胜望  
[2010年10月08日]
欧洲三大股市下跌 英国股市跌0.43%  
[2010年10月08日]
10月8日外交部发言人马朝旭答记者问  
[2010年10月08日]
8日国内现货金银价全线上涨  
[2010年10月08日]
索马里海盗劫持一艘中国台湾渔船  
[2010年10月08日]
索罗斯：人民币应年升值10%  
[2010年10月08日]
中小板指8日放量上涨2．53％  
[2010年10月08日]
创业板指8日上涨1．84％　  
[2010年10月08日]
8日上海期金价格节后补涨创新高  
[2010年10月08日]
8日沪指涨3.13%创近5个月新高   
[2010年10月08日]
香港海域集团前主席叶剑波串谋诈骗被判监7年  
[2010年10月08日]
瑞信称中国家庭财富总额全球排名第三  
[2010年10月08日]
雅培召回500万罐问题奶粉   
[2010年10月08日]
中石化71亿美元认购雷普索尔巴西公司40%股权  
[2010年10月08日]
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