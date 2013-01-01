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即时要闻
中国今冬或迎“千年极寒”  
[2010年10月08日]
冰岛总统格里姆松接见周小川行长  
[2010年10月08日]
财政部部署建立和完善县级基本财力保障机制  
[2010年10月08日]
日本出台大规模追加经济对策  
[2010年10月08日]
中国电信可能与苹果洽谈销售iPhone事宜  
[2010年10月08日]
阿里巴巴1500万美元注资搜狗获10%股份  
[2010年10月08日]
周小川：人民币未承受来自欧盟的升值压力  
[2010年10月08日]
穆迪将中国评级置于可能调升的观察名单  
[2010年10月08日]
交银施罗德成长基金增聘管华雨任基金经理  
[2010年10月08日]
CNN研究称社交网络成美网络新闻分享第一渠道  
[2010年10月08日]
中国电信或成为iPhone在大陆合作伙伴  
[2010年10月08日]
传微软考虑收购Adobe 收购价格或达170亿美元  
[2010年10月08日]
受微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）正考虑收购Adobe这一消息的推动，后者股价周四在纳斯达克市场涨幅一度达到17%
山西“十二五”将建三大煤电基地  
[2010年10月08日]
匈牙利铝厂毒泥浆已流入多瑙河干流  
[2010年10月08日]
美联储官员：扩大资产购买规模并非定局  
[2010年10月08日]
财政部发行两期电子式储蓄国债合计200亿元  《财经》综合报道
[2010年10月08日]
财政部8日发布公告，决定发行2010年第七期和第八期电子式储蓄国债，两期国债合计发行额为200亿元
8日早盘沪深股市双双大涨  
[2010年10月08日]
陈水扁再次被裁定延押  
[2010年10月08日]
深发展股东大会通过合并平安银行的资产重组议案  
[2010年10月08日]
台资牵头“银团”将在河南建立30家村镇银行  
[2010年10月08日]
深圳促进中小企业发展新规10月起实施  
[2010年10月08日]
IMF和世行呼吁各国在汇率问题上保持冷静  
[2010年10月08日]
中国大幅减持日本短期国债  
[2010年10月08日]
力拓寻求多行业潜在并购对象 钾肥在列  
[2010年10月08日]
力拓有意重新进军钾肥行业  
[2010年10月08日]
上海楼市新政：一户限新购一套房  
[2010年10月08日]
IMF总裁:中国应加快人民币升值  
[2010年10月08日]
人民币对美元汇率再创新高  
[2010年10月08日]
俄罗斯总统再次倡议缔结新欧洲安全条约  
[2010年10月08日]
俄罗斯“联盟”号飞船升空  
[2010年10月08日]
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